Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California, quien aspira a la gubernatura del estado, es investigada por el gobierno de Estados Unidos y actualmente busca ser un testigo colaborador del Departamento de Justicia de EU, según reporta N+.

De acuerdo con la nota, presentada en el noticiero estelar de Televisa, los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas de la unidad de investigación N+ Focus tuvieron acceso a un proffer agreement entre la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la senadora morenista.

Dicho "acuerdo" es un contrato escrito entre un fiscal y la parte investigada o un testigo colaborador que permite entregar información sobre un delito a cambio de que el Departamento de Justicia de EU no use esa declaración directamente en su contra en un juicio.

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La nota no especifica sobre qué delito o delitos podría ser investigada la senadora con licencia, ni si ella emitió una postura sobre el tema.

Cabe mencionar que, en enero de este año, Julieta Ramírez negó a través de sus redes sociales, el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos y en el mes de julio, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, ratificó la denuncia penal realizada por el partido contra la senadora por actos anticipados de campaña y otros posibles ilícitos relacionados con la difusión de propaganda política.

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La senadora por Baja California, Julieta Ramírez, quien pidió licencia para buscar la candidatura de Morena al gobierno de esa entidad, está en negociaciones para entregar información y colaborar con el Departamento de Justicia de EE. UU. Un trabajo de N+ Focus. #EnPunto con… pic.twitter.com/SrxTWrG3Z5 — NMás (@nmas) September 8, 2026

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