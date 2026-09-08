Los cuerpos desmembrados de tres hombres fueron localizados en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, en el estado de Guerrero. El gobierno federal confirmó que uno de estos pertenecía a un agente de investigación de la Guardia Nacional que se hallaba disfrutando de unos días de descanso, y que acababa de aparecer en un video de más de ocho minutos, al momento de ser interrogado por integrantes del grupo criminal conocido como Los Ardillos.

En el video, el agente Eduardo Bustos, cuya base estaba en Iguala, señaló la existencia de nexos criminales entre su superior directo, la fiscalía estatal y el otro grupo delincuencial con presencia en la zona: Los Tlacos o el Cártel de la Sierra.

El agente reveló que tenía la orden de elaborar reportes, tomar fotografías y mapear puntos específicos de los poblados de Xaltianguis, Ocotitlán y Tierra Colorada, en la zona rural de Acapulco. La información debía ser entregada al “cabo Medina”, quien actuaba en colaboración con un elemento del área de delitos graves de la fiscalía, identificado como “Montoro”, para golpear y desplazar a la organización criminal de Los Ardillos.

“Los Tlacos les ordenan a ellos, y ellos ordenan a los de la Guardia Nacional, a los verdes”, dijo Bustos.

Los restos del agente aparecieron en bolsas negras y costales junto a los de otras dos personas, en el modo tradicional y sanguinario de actuar de Los Ardillos. Al lado habían dejado dos cartulinas con acusaciones dirigidas a la Guardia Nacional y a Omar García Harfuch.

El hecho se inscribe en la serie de ataques desatados en distintos lugares del país en contra de integrantes de las fuerzas de seguridad. El 30 de agosto se verificó uno de los más graves en Ojocaliente, Zacatecas, cuando un coche bomba con 200 kilos de material explosivo fue detonado a las puertas de la comandancia de la policía.

La explosión dejó 11 heridos graves, 10 viviendas con daños severos, 53 inmuebles con daños menores y 15 vehículos destruidos.

De los 10 ataques con explosivos verificados en Zacatecas en lo que va del año, siete han sido en contra de elementos uniformados, comandancias y patrullas.

La serie comenzó el 5 de marzo en Luis Moya, con un ataque la sede de la policía municipal. Desde entonces los ataques con drones, minas, bultos con pólvora y dispositivos de fabricación casera no cesan.

En Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, van tres ataques. En Luis Moya han ocurrido otros tres y la violencia se ha extendido a Pinos y Villa García.

En todos casos hay acusaciones de componendas entre corporaciones policiacas y grupos de la delincuencia organizada.

En Zinapécuaro, Michoacán, en un área serrana de San José Carpintero, una célula criminal emboscó a la medianoche del viernes pasado a elementos de la Base de Operaciones Interinstitucionales. En el tiroteo, un miembro del Ejército Mexicano murió, y tres más resultaron con heridas graves.

En el mismo fin de semana, en Omealca, Veracruz, dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana perdieron la vida al ser agredidos por una célula dedicada al secuestro y la extorsión. Una agente más resultó herida.

Un informe de Causa en Común señala que más de 200 elementos de seguridad han sido asesinados en 2026. Las víctimas son sobre todo policías municipales (van 83) y estatales (63), pero también hay guardias nacionales (41), miembros del Ejército (10) y elementos de la Marina (2).

Desde que comenzó el actual sexenio, Causa en Común ha documentado el asesinato de 643 integrantes de los cuerpos de seguridad.

A esa ola la rodea el abatimiento de señalados líderes criminales, caídos en operativos federales, como el del líder del Cártel de los Reyes, Luis Enrique Barragán, El R5, por el que Estados Unidos ofrecía tres millones de dólares, o el del sujeto conocido como El Topo, que controlaba para el Cártel Jalisco el puerto de Manzanillo y repelió con disparos un operativo antidrogas. Llega acompañada también con los escándalos que rodean a alcaldes, funcionarios y mandos policiacos vinculados a grupos de la delincuencia organizada.

La guerra está de vuelta con saldo de sangre y llamas.

@hdemauleon

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