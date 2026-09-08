Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió ayer en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groen- landia e Islandia.

La publicación, que sigue a otras sugiriendo otros cambios de nombres, desató una ola de críticas y llamados a Trump a concentrarse en los temas que importan, de cara a las elecciones de medio término, en noviembre, mientras que en México la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país “no es colonia” de ninguna nación extranjera.

Trump publicó el mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse “Nueva América”, en línea con su reclamación sobre el “golfo de América”.

El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que publicó este lunes.

No obstante, el mandatario ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EU y Canadá por el de “lago América”. También ha sugerido, en medio de la guerra con Irán, renombrar el estrecho de Ormuz como “estrecho de Trump”.

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Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta Sheinbaum, emitió un mensaje en X en el que subrayó que “en el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”. México, aseveró la Presidenta, es un “país libre, independiente y soberano”.

Al iniciar su mandato, en 2025, Trump ya ordenó cambiar el nombre de golfo de México por el de golfo de América.

Las nuevas publicaciones de Trump, en el marco del feriado del Labor Day, se convirtieron en motivo de críticas y de preocupación. “Está loco”, reaccionó en X el grupo conocido como Republicanos contra Trump.

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Charles Gasparino, corresponsal sénior de Fox Business, una televisora que suele ser afín a las posturas del mandatario, escribió en la misma red social: “Que alguien le diga al presidente que cambiar el nombre de lagos y estados no servirá de nada en noviembre”, en alusión a las elecciones legislativas en las que se renovarán la Cámara de Representantes (435 diputados) y 35 de los 100 senadores.

Apenas 36% aprueba la gestión de Trump, de acuerdo con el sondeo más reciente de YouGov, según la cual los demócratas siguen liderando la carrera por el Congreso, con 46% de los votantes registrados que afirman que votarán al candidato del Partido Demócrata en su circunscripción, mientras que 40% dicen que votarán al republicano.

Gasparino criticó a la administración por haber optado por una guerra de aranceles sin prestar atención a que los precios seguían altos cuando Trump asumió; consideró que la guerra en Irán es otro “factor negativo”. Sin embargo, denunció que “no oigo al equipo de Trump hacer suficiente hincapié en las buenas cifras económicas generales y en cómo estas podrían empeorar drásticamente con los demócratas”. Advirtió que si el gobierno no se concentra en los argumentos por los que los electores deberían votar republicano en noviembre será “demasiado tarde”.

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Además de los cambios de nombres, Trump posteó imágenes con IA de él como Linterna Verde, como un luchador, o humillando al primer ministro canadiense, Mark Carney. El siquiatra Henry David Abraham, coganador en 1985 del Premio Nobel de la Paz y uno de los firmantes de una carta en abril, pidiendo la destitución de Trump bajo la Quinta Enmienda, alegando un “marcado deterioro de la función cognitiva” del presidente, dijo, al ser cuestionado sobre si ha cambiado su opinión de entonces a ahora, que “si acaso, es peor”.

Bill Kristol, fundador del movimiento Defending Democracy Together, afirma que con sus sugerencias de cambios de nombres, Trump “lo que quiere es burlarse de México, de los mexicanos y de los latinos. Es una tontería, pero también es un mensaje subliminal”.

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