A tres años de asumir el gobierno del Estado de México, Delfina Gómez registra una aprobación de 60% entre las y los mexiquenses, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL.

La mayoría de las y los mexiquenses tiene una expectativa favorable sobre lo que resta del gobierno de Delfina Gómez: 60% considera que la situación de la entidad mejorará o se mantendrá igual de bien, frente a 32% que piensa que se mantendrá igual de mal o empeorará.

También preguntamos por algunas de las principales obras realizadas en la entidad durante la actual administración.

<p>Tu navegador no soporta este contenido<br/><img src="https://interactivos.eluniversal.com.mx/assets/img/loader.gif" alt="Load"/></p>

Las de mayor reconocimiento son el Tren Interurbano El Insurgente México-Toluca, conocido por 74% de las y los mexiquenses, y el Tren Suburbano Lechería-AIFA, por 60%.

Ambos proyectos registran, además, saldos de opinión favorables, de 80 y 79 puntos, respectivamente. En general, todas las obras incluidas en la medición obtienen un saldo de opinión positivo.

En el escenario electoral rumbo a 2027, al preguntar por qué partido votarían para elegir a diputadas o diputados federales, Morena obtiene 52% de la preferencia efectiva. Le siguen el PRI, con 20%; el PAN, con 11%; Movimiento Ciudadano, con 10%; el PVEM, con 4%; y el Partido del Trabajo, con 3%.

[Publicidad]

Delfina Gómez llega a tres años de gobierno con 60% de aprobación

Por afinidad partidista, se observa una tendencia similar: 37% de las y los mexiquenses se identifica con Morena, 12% con el PRI y 6% con el PAN. Movimiento Ciudadano registra 5%; el PVEM, 3%; el Partido del Trabajo, 2%; y el PRD 1%. Además, 31% se considera que es apartidista.

Para esta encuesta se llevaron a cabo mil 212 entrevistas cara a cara en vivienda a hombres y mujeres de 18 años o más en el Estado de México, del 20 al 24 de agosto de 2026. Los resultados tienen un margen de error de aproximadamente +/-2.8%, con un nivel de confianza de 95%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.