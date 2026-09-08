Analistas y fiscalistas consultados prevén que el Paquete Económico 2027 reafirme el compromiso con la consolidación fiscal mediante un ajuste al gasto.

También esperan variables económicas optimistas y cambios al Código Fiscal de la Federación para seguir combatiendo la evasión y contrabando de hidrocarburos.

Consideran que es necesario que se incluyan modificaciones en la miscelánea fiscal para poder simplificar el cumplimiento de obligaciones.

Coincidieron en que no habrá nuevos impuestos, pero no descartan que se proponga incrementar otra vez la tasa de los gravámenes especiales a bebidas azucaradas a fin de desincentivar su consumo.

El estratega senior para América Latina en XP Investments, Marco Oviedo, comentó que es probable que vengan algunos ajustes en los gastos de operación e inversión física, en combinación con mayores ingresos por crecimiento económico y eficiencia recaudatoria.

Quizás logren vender un déficit de 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero muy en función de los supuestos, lo que mantendría nuevamente las finanzas frágiles y dependientes del ejercicio, opinó.

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Estimó que 2% sería lo prudente para el crecimiento económico, aunque reconoció que es lo más complicado, porque es el que no se ha conseguido de manera sostenida y puede poner el paquete en tela de duda.

La directora de Análisis de Monex, Janneth Quiroz, opinó que el eje del paquete será la consolidación fiscal, al mantener el compromiso de reducción del déficit ampliado alrededor de 3.5% del PIB, para lo cual advirtió que no se deberán sobrestimar los ingresos.

De ahí que es probable que contendrá un mayor ajuste al gasto público con el riesgo de que sea sobre la inversión.

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Pronosticó que se presentará un PIB optimista de 2.4%, con un precio del petróleo de 55 dólares por barril y un tipo de cambio de 18.40. No obstante, estimó ser más prudentes para evitar un sobrecosto financiero de la deuda.

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