Hoy se presenta el Paquete Económico 2027 y, por unas horas, el discurso tendrá que enfrentarse a algo bastante menos flexible que la política: las matemáticas.

Sabremos cuánto pretende gastar el gobierno, cuánto espera recaudar y cuánto más tendrá que pedir prestado. Pero detrás de esas cifras hay una pregunta mucho más incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto Morena a endeudar al país para sostener el modelo político que construyó?

Porque después de ocho años resulta difícil hablar de errores de cálculo. El modelo nunca fue económico. Fue político.

La fórmula ha sido extraordinariamente rentable: repartir recursos, convertir transferencias en derechos prácticamente intocables y adjudicarse después el mérito de entregarlos. El beneficio político se cobra hoy; buena parte del costo se deja para mañana.

Por eso las declaraciones recientes de Malú Mícher, senadora de Morena, y Sergio Gutiérrez Luna, diputado del mismo partido, resultan tan reveladoras. La primera aseguró que los programas sociales no se pagan con nuestros impuestos, sino con la “austeridad republicana”; el segundo presumió que los legisladores de la 4T son quienes “direccionan” recursos a 43 millones de mexicanos.

No fueron simples ocurrencias. Son síntomas de una clase política que ha terminado por confundir el presupuesto público con patrimonio del movimiento. Morena crea, Morena reparte, Morena presume y el contribuyente desaparece convenientemente de la historia.

Hay un pequeño detalle: el gobierno no produce dinero. Lo recauda o lo pide prestado. Y la cuenta empieza a ser brutal.

La medida más amplia de deuda pública rondaba los 10.6 billones de pesos en 2018. Para 2027, Hacienda proyecta casi 22 billones. Más del doble en menos de una década. Y aun así, para el próximo año anticipaba un déficit cercano a 1.2 billones.

Mientras tanto, cerca de tres cuartas partes del presupuesto están comprometidas entre pensiones, programas sociales, deuda y otras obligaciones. Es decir, cada vez queda menos para gobernar.

Y semejante endeudamiento tampoco dejó una economía creciendo al mismo ritmo. En el camino quedaron los rescates a Pemex, el despilfarro en elefantes blancos y cada vez más escándalos de corrupción.

Ésa es la bomba de tiempo que Morena construyó en apenas ocho años: duplicó la deuda, multiplicó los compromisos y redujo el margen para pagar la cuenta. Gastaron como si el dinero fuera infinito. Y se endeudaron como si el futuro también lo fuera.

Lo más grave es que lo saben. Hacienda calcula la trayectoria, proyecta el déficit y conoce el tamaño de la deuda. También sabe que corregir exige decisiones políticamente costosas. Pero ajustar cuesta votos; mientras que endeudarse compra tiempo. Y han elegido seguir.

Cuando las cuentas comienzan a incomodar, también conocemos el libreto. Basta revisar la respuesta de Hacienda al reciente artículo de The Economist o las reacciones ante las alertas de las calificadoras. El gobierno no sólo rechaza las críticas, sino que con una arrogancia notable, explica que quienes advierten los riesgos están mirando los datos equivocados, utilizando indicadores inadecuados o interpretando mal la economía mexicana.

Curiosa lógica: si las cifras respaldan al gobierno, demuestran el éxito de la transformación; si lo contradicen, el problema está en los datos, la metodología o quien se atreve a interpretarlos. Pero pueden cuestionar al mensajero, la metodología y hasta desempolvar su discurso contra el neoliberalismo. Lo que no pueden discutir son las matemáticas.

Hoy el Paquete Económico 2027 pondrá números a ocho años de decisiones. Y detrás de ellos quedará una realidad difícil de maquillar: duplicaron la deuda en menos de una década para sostener un modelo irresponsable.

Podrán seguir repartiendo culpas. Podrán inventar enemigos. Podrán incluso presumir como generosidad propia el dinero de los mexicanos. Lo que no podrán hacer es desaparecer la factura. Porque, al parecer, la verdadera consigna siempre fue “primero los votos”. La deuda perversa… esa puede esperar.

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