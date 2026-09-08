En la prueba PISA 2025, que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cada tres años, México bajó siete puntos en matemáticas y otros siete en lectura con respecto a la edición pasada.

Con base en la evaluación, más de cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años evaluados (41.8%) quedaron por debajo del nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias.

En matemáticas, México obtuvo 388 puntos, siete menos que en 2022 y 75 por debajo del promedio de la organización; en lectura alcanzó 408 puntos, también siete menos que en la edición anterior.

Fuente: Elaboración propia

El informe PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students señala que sólo uno de cada 200 estudiantes mexicanos, equivalente a 0.5%, alcanzó los niveles más altos de desempeño, el cinco o el seis, en al menos una de las tres materias. En los países de la OCDE, el promedio fue de 11.9%.

En lectura, México obtuvo 408 puntos frente a los 461 del promedio de la OCDE: una diferencia de 53 puntos. Esta parte de la prueba mide si los estudiantes comprenden lo que leen, pueden utilizar la información de un texto y son capaces de analizarla y reflexionar sobre ella.

En ciencias, los alumnos mexicanos alcanzaron 414 puntos, mientras que el promedio de la organización fue de 482. México quedó 68 puntos abajo en esta área, que evalúa cómo los jóvenes emplean conocimientos científicos y pruebas para explicar situaciones y tomar decisiones.

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El país tuvo resultados inferiores al promedio de la OCDE en las tres materias. La mayor distancia se registró en matemáticas, donde México obtuvo 388 puntos y la organización promedió 463.

El 41.8% de los estudiantes mexicanos quedó debajo del nivel básico en las tres materias al mismo tiempo. Esta proporción fue más del doble del promedio de la OCDE, de 19.7%, y lo superó en 22.1 puntos porcentuales.

En el otro extremo se encuentran quienes alcanzaron los niveles cinco o seis, los más altos de la evaluación. En México, apenas 0.5% llegó a alguno de esos niveles en una o más materias; en la OCDE lo consiguió 11.9%.

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PISA examina cómo los estudiantes aplican sus conocimientos a problemas de la vida real. En matemáticas les pide razonar, identificar cómo plantear un problema y utilizar conocimientos matemáticos para resolverlo e interpretar el resultado.

Ciencias fue la materia principal de PISA 2025, por lo que se evaluó con mayor detalle. La prueba examinó si los alumnos pueden explicar fenómenos mediante conocimientos científicos, valorar cómo se realiza una investigación, interpretar sus datos y utilizar información científica para tomar decisiones.

México obtuvo 419 puntos en las tareas de explicar fenómenos científicamente; 408 en las de evaluar cómo se plantea una investigación científica, y 413 en las de valorar información científica para tomar decisiones.

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Según el informe, alcanzar el nivel básico en ciencias significa poder explicar de manera sencilla fenómenos conocidos, comprender datos simples y reconocer qué pruebas respaldan una afirmación. También implica distinguir si una explicación tiene fundamento científico y utilizar un criterio sencillo para decidir si una fuente de información es confiable.

En los niveles más altos los estudiantes deben trabajar con teorías, modelos y datos complejos, así como consultar distintas fuentes. Las tareas incluyen revisar explicaciones y métodos de investigación, detectar errores en la interpretación de información y justificar sus decisiones con conocimientos científicos.

Los resultados mexicanos de 2025 también muestran diferencias entre mujeres y hombres. En matemáticas, los alumnos obtuvieron 396 puntos y las alumnas 380: una ventaja de 16 puntos para los varones.

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En ciencias, los hombres alcanzaron 420 puntos y las mujeres 407, una diferencia de 13 puntos. En lectura ocurrió lo contrario: las alumnas obtuvieron 414 puntos, 12 más que los 402 de los alumnos.

El informe también encontró diferencias relacionadas con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. En México, los alumnos con mayores ventajas socioeconómicas superaron por 68 puntos en ciencias a los de menores recursos. En la OCDE esa distancia fue de 85 puntos.

En comparación con 2022, México pasó de 395 a 388 puntos en matemáticas, de 415 a 408 en lectura y de 410 a 414 en ciencias. Según el análisis de la OCDE, sólo la caída en matemáticas permite confirmar un retroceso estadísticamente significativo. En lectura y ciencias, las diferencias no bastan para confirmar un cambio en el desempeño, considerando la incertidumbre de la evaluación.

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En América Latina, México obtuvo menores puntajes que Uruguay y Chile en las tres materias. Uruguay registró 405 puntos en matemáticas, 423 en lectura y 445 en ciencias. Chile alcanzó 403 puntos en matemáticas, 436 en lectura y 442 en ciencias.

Costa Rica obtuvo 387 puntos en matemáticas, uno menos que México. Sin embargo, lo superó en lectura, con 416 puntos, y en ciencias, con 424.

En matemáticas, los cinco promedios más altos fueron los del conjunto de Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, en China, con 612 puntos; Singapur, con 563; Macao, China, con 549; Taipéi Chino, con 546, y Japón, con 525.

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PISA 2025 también evaluó por primera vez el aprendizaje en el mundo digital. En resolución de problemas mediante herramientas computacionales, México obtuvo 453 puntos, 47 menos que el promedio de la OCDE, de 500.

Durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, México dejó de aplicar evaluaciones nacionales estandarizadas. La Nueva Escuela Mexicana comenzó a operar en el ciclo 2022-2023 y durante sus primeros tres años no hubo una medición nacional comparable para seguir la evolución de los aprendizajes.

La participación de México en PISA 2025 se concretó tras un amparo promovido por el organismo civil Educación con Rumbo para garantizar la aplicación de la prueba y la autorización de la SEP.

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