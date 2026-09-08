Mónica Magaña, diputada local de Jalisco (MC), celebró el jueves pasado un éxito particular en su carrera política. La entidad se volvió la tercera en México en legislar medidas contra del reclutamiento forzado infantil por parte de grupos del crimen organizado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora de Movimiento Ciudadano sostiene que la aprobación de la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento Forzado de Niñas, Niños y Adolescentes parte de una premisa: “No hay una niña o un niño, tampoco un adolescente, incluso un joven, que por voluntad y conciencia propia quiera pertenecer a un grupo criminal.

“Detrás hay una absoluta manipulación, violencia, amenazas, hay un uso indebido de las infancias y es el máximo deber de un Estado y el máximo deber de cualquier ciudadano garantizar la protección de los mismos. ¿Qué es lo que más nos duele a todas y a todos en este país? Lo que sucede con las desapariciones y con nuestras infancias”, sentencia.

Mónica Magaña comenzó su carrera política como representante de juventudes en Zapopan, de donde es originaria. Este municipio enfrenta, desde hace varios años, una crisis sin precedentes de desapariciones forzadas.

Trabajando con las juventudes de Zapopan la situación ya era alarmante, y conociendo casos de primera mano, supo de las lagunas legales y del sistema judicial que existen y dejan a las víctimas en completa indefensión, sin herramientas para reincorporarse a la vida de una infancia o una adolescencia normal, dejando detrás lo vivido.

“Son menores entre ocho y 12 años. Imagínate que tú lo recuperas, que tienes esa posibilidad, como autoridad. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Dónde está el protocolo de atención? ¿Cuáles son los recursos que se invierten para ganarle la batalla a los grupos criminales que le han vendido a ese niño que su única realidad es pertenecer y ser un criminal?.

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“Esta batalla es social, la batalla es política, la batalla es de todas y todos para tratar, con todos nuestros esfuerzos y recursos, de devolverle a ese niño lo que le intentaron arrebatar y darle la oportunidad de no crecer en esa espiral de violencia, de darle otra vida”, señala.

El jueves, Jalisco se sumó a San Luis Potosí y Aguascalientes como la tercera entidad en visibilizar el reclutamiento forzado infantil que, sólo si llega a concretarse, puede ser tipificado como trata o corrupción de menores, dependiendo el fin. Michoacán mantiene la iniciativa en comisiones.

En México se estima que 30 mil niños están en las redes del crimen organizado y 250 mil más en riesgo. Las cifras las proyectó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) tras cruzar datos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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“No vamos a dejar de insistir y de buscar los mecanismos para que la Federación lo atienda”, afirma.

Atención al cáncer

Otra de las banderas legislativas de Magaña es la atención a padecimientos de cáncer en infancias y para mujeres. En la entrevista, lamentó que la presidenta Claudia Sheinbaum haya destacado en su Segundo Informe de Gobierno la atención a la enfermedad cuando, en los ocho años que lleva gobernando Morena la Federación, se eliminaron fideicomisos para su atención y no hay abasto total de los tratamientos.

“Nos duele mucho que, a lo largo de estos años, la mayor ausencia ha sido la federal. No hay medicamentos, no se envían con tiempo, los hospitales (...) lo reportan”, comenta.

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