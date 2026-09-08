Esta semana arranca formalmente el proceso electoral rumbo a las elecciones intermedias del 2027 y la batería de encuestas publicadas dibujan un tablero con un claro puntero y una oposición que sigue sin saber qué hacer ante la pregunta de si debe de competir unida o dividida. Diego Petersen Farah, periodista y analista político, nos habla al respecto.

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