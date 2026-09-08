Podcast | 08-09-26 | 05:22 |

Esta semana arranca formalmente el proceso electoral rumbo a las elecciones intermedias del 2027 y la batería de encuestas publicadas dibujan un tablero con un claro puntero y una oposición que sigue sin saber qué hacer ante la pregunta de si debe de competir unida o dividida. Diego Petersen Farah, periodista y analista político, nos habla al respecto.

En otros temas:

Siguen apareciendo nuevos casos de corrupción de morenistas / Trump vuelve a tensar las relaciones con México y Canadá / La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue aumentando los precios de los energéticos.

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