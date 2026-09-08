La nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo Espinosa, señaló que impulsará, desde ese espacio, un Poder Legislativo ciudadano, y promoverá talleres de capacitación para diputadas y diputados con la finalidad de evitar violencia innecesaria en el pleno.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada recalcó que seguirán trabajando con base en acuerdos, aunque no cederá ante chantajes, y confió en que lo electoral quede fuera del Congreso capitalino durante este último año de la Legislatura.

Desde su oficina, contó que tiene varios proyectos, por ejemplo, instaurar un día a la semana para que las y los coordinadores parlamentarios atiendan personalmente a los grupos y asociaciones sociales. “Un congreso ciudadano, donde podamos abrir las puertas para poder escuchar a los distintos sectores sociales de la Ciudad”.

También, Bravo Espinosa dijo que buscará modificar el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso para darle seguimiento a los Puntos de Acuerdo avalados por el órgano legislativo.

En este sentido, precisó que también tiene la intención de evitar al máximo que haya violencias innecesarias en el pleno del Congreso. “Entonces voy a pedir talleres de capacitación, no solamente a mujeres para el tema de violencia, sino también al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que vengan de derechos humanos a darnos una plática, de Copred… para saber qué podemos transformar, qué podemos modificar, pero a partir de lo que se necesita de a deveras afuera”.

Xóchitl Bravo aceptó que las y los vecinos pueden sentirse defraudados al observar episodios de violencia en el pleno del Congreso local como el suscitado en diciembre del año pasado, por lo que buscarán que no se repitan.

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Confió en que el tema político-electoral quede fuera del recinto, pues aún faltan muchas cosas por legislar.

“Yo creo que nosotras y nosotros tenemos una altísima responsabilidad con la gente porque nos votaron. Es un tema que tendremos que platicar en la Junta de Coordinación para que no haya ausencias de legisladores, que sigamos llevando a cabo el trabajo parlamentario porque no hemos terminado”, aseveró.

Y añadió: “Nos faltan un montón de temas, yo creo que este periodo legislativo específicamente va a ser el más fuerte para nosotros porque viene el plan general, La ley de rentas, bienestar emocional, el presupuesto, la glosa, los alcaldes, los diálogos sobre eutanasia… yo espero que se logre separar la parte electoral del trabajo parlamentario. Yo voy a hacer lo necesario para que así sea”.

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La diputada morenista mencionó que espera una relación de mucha institucionalidad y respeto con la Mesa Directiva, que encabeza la panista Olivia Garza de los Santos, pero, sobre todo, que haya una conducción apegada a nuestra Ley, a nuestro reglamento y que no haya un sesgo hacia algún grupo parlamentario porque si no se complicaría mucho.

Recalcó que es “extraordinario” que haya por primera vez en esta Legislatura dos mujeres al frente de la Jucopo y en la Mesa Directiva.

Por último, subrayó que hará lo necesario para que se mantenga la construcción de acuerdos en el Poder Legislativo local. “Yo voy a hacer lo necesario para que así sea. Lo he mencionado en otras ocasiones: siempre el diálogo, siempre el acuerdo, pero tampoco vamos a ceder ante los chantajes”.

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