Cuautitlán Izcalli, Méx.— La lluvia y los fuertes vientos registrados el lunes dejaron árboles, una barda y cables caídos en distintos puntos de Cuautitlán Izcalli, con afectaciones a vehículos y atención a una conductora que no requirió traslado hospitalario.

En la avenida Constitución, en la colonia Cumbria, un árbol cayó sobre un automóvil con una conductora a bordo, quien recibió atención prehospitalaria en el lugar. En la calle Valle de México, también en Cumbria, un árbol cayó sobre un vehículo y afectó cables y un poste con transformador.

En la colonia Atlanta una barda colapsó y alcanzó varios vehículos, mientras que en la avenida 1° de Mayo, en Ensueños, otro árbol cayó sobre vehículos estacionados. Personal de Protección Civil y Bomberos, Seguridad, Medio Ambiente y Servicios Públicos atendió los puntos afectados.

Operagua desplegó personal en Atlanta, Centro Urbano, Ensueños y Valle de las Flores para retirar el agua acumulada y facilitar el tránsito.

Desfogan presa

Las fuertes precipitaciones registradas desde la tarde del domingo llevaron a las autoridades de Cuautitlán Izcalli a realizar un desfogue controlado de la presa Ángulo, cuyo nivel pasó de cuatro metros el domingo a dos metros la tarde del lunes, con el objetivo de generar capacidad para recibir nuevas lluvias.

El desfogue se mantuvo de forma controlada para evitar que el agua alcanzara los seis metros.

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