[Publicidad]
La Policía de la Ciudad de México capturó a Aitzan Adrián "N" y Néstor "N", dos presuntos integrantes de la Unión Tepito que estarían involucrados con el asesinato de una pareja en la colonia San Rafael, registrado el pasado 6 de septiembre, cuando salieron del funeral del Luis Martín, alias "El Chilaquil", presunto miembro del mismo grupo delictivo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías observaron a los dos sujetos cuando intercambiaban lo que parecían ser dosis de droga a bordo de una camioneta en las calles Ezequiel Montes e Ignacio Mariscal, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Al ver a los uniformados, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados y luego de una revisión les hallaron 41 bolsas y una bolsa con aproximadamente medio kilogramo de marihuana, así como 15 envoltorios de papel con cocaína.
Lee también Xóchitl Bravo asume la Jucopo del Congreso de CDMX; apuesta por acuerdos y pide evitar violencia en el Pleno
Además, la camioneta en que viajaban estaría relacionada con el ataque contra de la pareja que asistió al funeral en una agencia de la colonia San Rafael el domingo pasado y que fueron atacados a tiros.
Ese día, se velaba el cuerpo de "El Chilaquil", otro presunto integrante de La Unión Tepito, quien fue asesinado a tiros el viernes 4 de septiembre en la colonia Peralvillo.
[Publicidad]
Los dos sujetos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
Cabe señalar que Néstor cuenta con dos presentaciones ante el Ministerio Público por delitos contra la salud.
dmrr/LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?; México queda en penúltimo lugar en lectura y ciencias tras evaluación
Destinos
Cuánto cuesta dormir en el Hotel Xcaret Arte
Metrópoli
Caen dos presuntos miembros de La Unión Tepito; los ligan con pareja asesinada tras funeral de “El Chilaquil”
Universal Deportes
Scarlett Camberos alcanza la élite del futbol con nominación al Balón de Oro
Al día
¿Dónde habrá marchas en CDMX hoy? Horarios y vialidades afectadas
La Roja
Sicarios matan a pareja y perdonan la vida a bebé, en Tlalpan
Espectáculos
¿Brujería? Kunno revela en La Granja VIP, el as bajo la manga de Brianda Deyanara para ganar LCDLFMX4
La Roja
¡Traía cola! El multihomicida de Jonathan Meléndez y su familia y su inquietante expediente