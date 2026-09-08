La Policía de la Ciudad de México capturó a Aitzan Adrián "N" y Néstor "N", dos presuntos integrantes de la Unión Tepito que estarían involucrados con el asesinato de una pareja en la colonia San Rafael, registrado el pasado 6 de septiembre, cuando salieron del funeral del Luis Martín, alias "El Chilaquil", presunto miembro del mismo grupo delictivo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías observaron a los dos sujetos cuando intercambiaban lo que parecían ser dosis de droga a bordo de una camioneta en las calles Ezequiel Montes e Ignacio Mariscal, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Al ver a los uniformados, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados y luego de una revisión les hallaron 41 bolsas y una bolsa con aproximadamente medio kilogramo de marihuana, así como 15 envoltorios de papel con cocaína.

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Además, la camioneta en que viajaban estaría relacionada con el ataque contra de la pareja que asistió al funeral en una agencia de la colonia San Rafael el domingo pasado y que fueron atacados a tiros.

Ese día, se velaba el cuerpo de "El Chilaquil", otro presunto integrante de La Unión Tepito, quien fue asesinado a tiros el viernes 4 de septiembre en la colonia Peralvillo.

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Los dos sujetos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

Cabe señalar que Néstor cuenta con dos presentaciones ante el Ministerio Público por delitos contra la salud.

dmrr/LL