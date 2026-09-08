Este martes 8 de septiembre se tienen previstas una marcha y seis concentraciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Benito Juárez e Iztapalapa, con demandas relacionadas con salud, derechos humanos, agua y asuntos laborales.

La primera actividad será a las 10:00 horas, cuando la Fundación “Un Respiro para la Vida” realizará una marcha desde el Monumento a Cuauhtémoc, en Paseo de la Reforma y Lucerna, colonia Juárez, con destino a la Cámara de Diputados. La movilización se realiza en el marco del Día Mundial de la Fibrosis Quística y busca exigir servicios de diagnóstico y tratamiento, además de que el medicamento Trikafta sea incluido en el cuadro básico de salud.

También a las 10:00 horas, la Colectiva “Equis, Justicia para las Mujeres” tendrá actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en avenida José María Pino Suárez 2, y en Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución. Exige el reconocimiento de la inocencia y la anulación de una sentencia de 30 años impuesta a una mujer originaria de Guerrero por el delito de secuestro, así como la revisión de irregularidades en su proceso y el reconocimiento de presuntas violaciones a sus derechos humanos.

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A esa misma hora, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se concentrará en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ubicada en avenida Insurgentes Sur 2416, colonia Copilco el Bajo, Coyoacán. Entre sus demandas están el acceso justo y equitativo al agua para productores agrícolas, el reparto del recurso sin privilegios para grandes empresas, infraestructura hidráulica rural, transparencia en la gestión hídrica y participación de los trabajadores del campo en decisiones relacionadas con su actividad productiva.

A las 12:00 horas, la Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en tres puntos: el Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, en la colonia 20 de Noviembre. Sus actividades incluyen recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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Posteriormente, a las 13:00 horas, el Colectivo “Casanova” se concentrará en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo (CCH Vallejo), en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, donde colocará un tendedero de acosadores y violentadores con la finalidad de exponerlos ante la comunidad estudiantil.

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Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical acudirá al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

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También durante el día, el Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” acudirá a los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. La organización apoyará una audiencia relacionada con un presunto responsable del delito de secuestro y solicitará la revisión del caso; además, denunciará presuntas irregularidades en las investigaciones, fabricación de delitos, uso indebido de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

La agenda contempla una posible afectación de vialidades durante las actividades de la Colectiva “Equis, Justicia para las Mujeres”, mientras que el resto de las movilizaciones se desarrollará en los puntos y horarios señalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

dmrr/LL