El gobierno de Argentina anunció que presentará una denuncia penal contra empresas vinculadas a la israelí Navitas por operar bajo licencia británica la exploración hidrocarburífera en la cuenca norte de las Islas Malvinas, territorio que considera propio y está bajo disputa de soberanía con el Reino Unido.

La demanda, que se presentará en tribunales argentinos, alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd, según un comunicado del gobierno difundido la noche del lunes.

Argentina sostiene que estas empresas "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido (en las Malvinas, ndlr) para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte".

El escrito sostuvo que esa situación viola la legislación argentina que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en su plataforma continental sin una autorización del gobierno argentino.

Una ley de 2011 establece penas de hasta 20 años de inhabilitación y prisión de hasta 15 años para quienes infrinjan esta norma.

La demanda alcanzará a los accionistas de Navitas y a "todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes" y todos quienes "hubiesen intervenido en el hecho punible", según el comunicado de la Presidencia.

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El gobierno de Javier Milei impulsa una ley para endurecer estas sanciones.. Foto: EFE

El gobierno de Javier Milei impulsa una ley para endurecer estas sanciones.

Argentina había anunciado el viernes pasado una investigación de 45 empresas a las que no identificó para determinar si participaban en proyectos para la exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas.

La denuncia que presentará la cancillería argentina "constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía" sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares, aduce el escrito.

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Londres reafirmó el viernes que las islas "son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la voluntad abrumadora de sus habitantes".

La israelí Navitas y sus subsidiarias operan el proyecto Sea Lion, a 220km al norte de las Islas Malvinas en asociación con la británica Rockhopper. El proyecto espera comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028, según anunciaron las compañías.

Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral por el que libraron una guerra en 1982 que se saldó con la rendición del gobierno dictatorial argentino tras 74 días de combates que dejaron 649 argentinos y 255 británicos muertos.

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am/mcc