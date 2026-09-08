Durante el segundo Festival Eco-Cultural de Álvaro Obregón se plantaron 3 mil 500 ejemplares de oyamel y cedro para reforestar distintas zonas del bosque; además se realizaron actividades de educación ambiental como talleres y convivencias.

A través de un comunicado, la demarcación explicó que en esta jornada participaron más de mil vecinos, quienes colaboraron en la plantación de dichas especies y aprendieron sobre los cuidados necesarios para que los árboles crezcan.

Durante el encuentro en el Centro de Educación Ambiental y Forestal Santa Rosa Xochiac, el alcalde Javier López Casarín destacó que la recuperación ambiental de la Ciudad de México requiere comenzar desde las nuevas generaciones.

La alcaldía comentó que durante el evento se realizó una ceremonia prehispánica de apertura de rumbos. (07/09/26) Foto: Especial.

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“En menos de 50 años hemos terminado con muchos de los ríos de nuestra ciudad. Yo quisiera que en los próximos 50 años pudiéramos recuperar nuestros acuíferos y nuestros cauces naturales. La siembra de un árbol es también la siembra de conciencia desde la infancia, porque cuidar la naturaleza es garantizar la vida misma”, señaló el edil.

También reconoció la participación de brigadistas, ejidatarios y colectivos ambientales que trabajan de manera permanente en la conservación del territorio.

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Además, López Casarín recordó el Premio al Mérito Ambiental de la Ciudad de México 2026, otorgado a los Bienes Comunales de Santa Rosa Xochiac por su labor de protección ambiental.

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López Casarín recordó el Premio al Mérito Ambiental de la Ciudad de México 2026, otorgado a los Bienes Comunales de Santa Rosa Xochiac por su labor de protección ambiental. (07/09/26) Foto: Especial.

La alcaldía comentó que durante el evento se realizó una ceremonia prehispánica de apertura de rumbos, una presentación circense, una exhibición de cetrería, así como actividades de yoga y tai chi.

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Agregó que con estas actividades buscan que los jóvenes aprendan sobre el medio ambiente y se involucren directamente en su cuidado, ya que la demarcación cuenta con una importante zona ambiental, desde sus bosques y barrancas hasta sus zonas de conservación y cuerpos de agua.

El Festival Eco-Cultural contó con la participación del Museo del Axolote, Rennueva, Colectivo Cacomixtle, Mariposario, Planta de Composta, Scouts México, Talleres Tonatiuh, Centro de Conservación “El Pantano” de SEDEMA, Conafor, Unidades de Rescate y el Club de Ciclismo, entre otros.

dmrr/LL