Las alcaldías de la Ciudad de México publicaron sus carteleras de artistas y actividades que formarán parte de los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México este 15 de septiembre.

A través de res sociales, detallaron que los eventos incluirán ceremonias del Grito, presentaciones musicales y actividades culturales en distintas explanadas y plazas públicas.

La alcaldía Iztapalapa indicó que comenzará con los festejos desde las 15:30 horas con presentaciones artísticas en la Plaza de la Alcaldía; el Grito de Independencia se realizará a las 22:15 horas y, posteriormente, a las 23:00 horas, comenzará el concierto con:

Pancho Barraza

Grupo Aroma

Sonora Altepexana

Jorge Carmona

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En Xochimilco, la celebración será en la explanada de la alcaldía a partir de las 21:00 horas; el cartel incluye las presentaciones de:

El Gran Silencio

La Banda

Lorenzo Negrete

Los Mismos Reyes

La alcaldía Benito Juárez ofrecerá un concierto en la explanada principal desde las 18:00 horas, donde se presentarán

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Aleks Syntek

Baxter

Álvaro Obregón tendrá actividades desde las 12:00 horas en el Salón de Usos Múltiples y como parte del programa musical se presentará el 90's Pop Tour con:

JNS

Kabah

Caló

Mercurio

Erik Rubín

Espectáculo de La Sonora Dinamita

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En la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo, las actividades comenzarán a las 15:00 horas y los asistentes podrán disfrutar de los conciertos de:

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Cumbia Dinamita

Los Yaguarú

Paty Cantú

La alcaldía Iztacalco iniciará su celebración desde las 16:00 horas con diversas actividades para las familias; el programa contempla las presentaciones de:

Adolecentes Orquesta

Edwin Luna

En Tlalpan, los festejos se realizarán en la explanada de la alcaldía y el concierto principal comenzará a las 19:00 horas con la participación de:

Calibre 50

El Mimoso

dmrr/LL