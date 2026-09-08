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Las alcaldías de la Ciudad de México publicaron sus carteleras de artistas y actividades que formarán parte de los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México este 15 de septiembre.
A través de res sociales, detallaron que los eventos incluirán ceremonias del Grito, presentaciones musicales y actividades culturales en distintas explanadas y plazas públicas.
La alcaldía Iztapalapa indicó que comenzará con los festejos desde las 15:30 horas con presentaciones artísticas en la Plaza de la Alcaldía; el Grito de Independencia se realizará a las 22:15 horas y, posteriormente, a las 23:00 horas, comenzará el concierto con:
- Pancho Barraza
- Grupo Aroma
- Sonora Altepexana
- Jorge Carmona
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En Xochimilco, la celebración será en la explanada de la alcaldía a partir de las 21:00 horas; el cartel incluye las presentaciones de:
- El Gran Silencio
- La Banda
- Lorenzo Negrete
- Los Mismos Reyes
La alcaldía Benito Juárez ofrecerá un concierto en la explanada principal desde las 18:00 horas, donde se presentarán
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- Aleks Syntek
- Baxter
Álvaro Obregón tendrá actividades desde las 12:00 horas en el Salón de Usos Múltiples y como parte del programa musical se presentará el 90's Pop Tour con:
- JNS
- Kabah
- Caló
- Mercurio
- Erik Rubín
- Espectáculo de La Sonora Dinamita
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En la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo, las actividades comenzarán a las 15:00 horas y los asistentes podrán disfrutar de los conciertos de:
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- Cumbia Dinamita
- Los Yaguarú
- Paty Cantú
La alcaldía Iztacalco iniciará su celebración desde las 16:00 horas con diversas actividades para las familias; el programa contempla las presentaciones de:
- Adolecentes Orquesta
- Edwin Luna
En Tlalpan, los festejos se realizarán en la explanada de la alcaldía y el concierto principal comenzará a las 19:00 horas con la participación de:
- Calibre 50
- El Mimoso
dmrr/LL
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