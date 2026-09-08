La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes 8 de septiembre se prevé ambiente cálido después del mediodía en la Ciudad de México, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas.

Las condiciones de lluvia se presentarán principalmente durante la tarde y parte de la noche, por lo que la población deberá mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y tomar precauciones para evitar riesgos relacionados con las precipitaciones, el viento y la actividad eléctrica.

¿Cómo estará la temperatura?

La temperatura máxima será de 24 grados Celsius, mientras que la mínima será de 15 grados Celsius. Después del mediodía aumentará el calor, pero posteriormente las condiciones cambiarán con el incremento de nubosidad y las lluvias.

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También se esperan vientos del norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

¿A qué hora va a llover?

El periodo con mayor probabilidad de lluvias fuertes y posible caída de granizo será de las 16:00 a las 22:00 horas, principalmente en la mayor parte de la Ciudad de México. La precipitación acumulada podría alcanzar entre 10 y 20 milímetros.

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Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

En cuanto a la calidad del aire, el Índice de Aire y Salud se reportó como bueno a las 06:00 horas, de acuerdo con la información de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), por lo que las condiciones ambientales eran favorables en ese momento.

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Para este martes también se mantiene el Popocatépetl en fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica; en caso de emisión de ceniza, el pronóstico indica que se dirigiría hacia el noroeste, con posibilidad de afectar a la Ciudad de México.

Recomendaciones

La SGIRPC emitió recomendaciones ante la presencia de lluvia:

Evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas

Mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que puedan representar un riesgo

Conducir con precaución en caso de precipitaciones.

Mantenerse informada mediante el Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC

Seguir las indicaciones oficiales, especialmente durante el periodo de mayor lluvia

dmrr/LL