Llega uno de los días más esperados por los consumidores para ahorrar en la despensa. Este martes 8 de septiembre, las tiendas Walmart despliegan una nueva edición de su tradicional "Martes de Frescura", un programa de ofertas enfocado en frutas, verduras, carnes y pescados.

Si planeas surtir tu refrigerador esta semana, aquí te detallamos cuáles son las promociones especiales y los precios más bajos disponibles hoy en sucursales y tienda en línea.

Las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

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