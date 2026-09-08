Llega uno de los días más esperados por los consumidores para ahorrar en la despensa. Este martes 8 de septiembre, las tiendas Walmart despliegan una nueva edición de su tradicional "Martes de Frescura", un programa de ofertas enfocado en frutas, verduras, carnes y pescados.
Si planeas surtir tu refrigerador esta semana, aquí te detallamos cuáles son las promociones especiales y los precios más bajos disponibles hoy en sucursales y tienda en línea.
Las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart
Ofertas en frutas y verduras
- Ensalada Mediterránea Marketside 230 GR: $49.00
- Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $49.00
- Espinaca Marketside 280 g: $52.00
- Lechuga trío Eva hidropónica 1 pieza: $44.00
- Zanahoria baby Vegetalistos 340 g: $33.00
- Champiñones por kilo: $89.00/kg
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $50.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $107.00/kg
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