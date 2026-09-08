La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si atrae el caso del homicidio de Carlos Manzo, como lo ha solicitado la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “ella públicamente lo ha pedido, ya depende la Fiscalía General de la República y de los avances que tenga la Fiscalía estatal, ya tendrá que decidirlo la fiscal”.

En ese sentido, reconoció que ha conversado con la presidenta municipal a través de mensajes. “Ella ha pedido verme, pero como ya vienen los tiempos electorales ya no veo a alguien que quiera ser candidato a algo la verdad”, señaló.

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“Ni de Morena ni de otros partidos, porque no está bien. Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno con quien pretenda ser candidato “, dijo.

“Lo que tiene que ver con el homicidio de Carlos Manzo también pues la Fiscalía o puede hablar con Omar (García Harfuch). De todas maneras yo tengo comunicación con ella por mensaje para lo que requiera”, declaró.

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La Mandataria sostuvo que para los temas relacionados con la seguridad en Uruapan pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que los atiendan.

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