El Internet de las cosas (IoT) comenzó con la conexión de dispositivos del hogar a internet para facilitar algunas tareas cotidianas. Con la incorporación de inteligencia artificial, esta tecnología ha evolucionado hacia sistemas capaces no solo de automatizar procesos, sino también de aprender de las actividades que ocurren en casa, una tendencia conocida como Inteligencia Artificial de las Cosas (AIoT).

Estos sistemas recopilan datos sobre las actividades de las personas dentro del hogar, lo que genera preocupación entre los usuarios ante la posibilidad de que su información personal y sus grabaciones se filtren al ser enviadas constantemente a la nube, explicó Markus Xie, Product Planning Manager de UGREEN.

Como solución, Xie señaló que la plataforma HomeAgent representa una nueva generación de productos que permite procesar la información de manera local, sin necesidad de que los datos salgan del hogar. El lanzamiento marca la entrada de UGREEN al sector de AIoT y plantea una nueva visión sobre el papel que la inteligencia artificial puede desempeñar dentro de casa.

Fundada en China en 2012, la compañía es reconocida por sus cargadores, baterías externas, cables de alta durabilidad y soluciones de almacenamiento en red, presentes en 180 países y con alrededor de 300 millones de usuarios. Ahora, en el estadio Gillette de los New England Patriots, la empresa presentó esta nueva familia de productos HomeAgent.

“El siguiente capítulo del hogar inteligente no consiste simplemente en conectar más dispositivos. Se trata de crear un sistema capaz de comprender, asistir y actuar, manteniendo siempre al usuario en control”, señaló Marshall Mao, director de Ventas para Norteamérica de UGREEN.

Actualmente, las cámaras y otros dispositivos inteligentes para el hogar pueden advertir sobre riesgos y responder a comandos básicos. La propuesta de UGREEN parte de que los hogares generan todos los días información, rutinas y momentos importantes que podrían aprovecharse de una manera mucho más inteligente.

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Un ejemplo son las cámaras de seguridad que, si bien sirven para vigilar el hogar en tiempo real, también registran momentos importantes de la convivencia familiar.

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La nueva era de agentes del hogar

El primer producto anunciado fue el HomeAgent HA100, que integra AIoT, almacenamiento, seguridad y control de dispositivos en un sistema central. Con este producto, la información almacenada puede utilizarse para ofrecer asistencia proactiva, preservar momentos familiares importantes y brindar a los usuarios un mayor control sobre sus datos.

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El asistente de la marca se llama “Uliya” (que en español se pronuncia de manera similar a Julia) y permite controlar dispositivos compatibles, consultar su estado en tiempo real, revisar el historial de eventos o configurar alertas por voz para situaciones específicas, como la llegada de un paquete o el llanto de un bebé.

Una de las ventajas de este dispositivo es que los archivos, fotografías, grabaciones de videovigilancia y datos de actividad pueden almacenarse y procesarse localmente en HomeAgent, lo que evita pagar cuotas mensuales por almacenamiento. De esta manera, las principales funciones de almacenamiento, seguridad, administración de archivos y control del hogar inteligente pueden operar dentro de la red local.

Además, HomeAgent puede identificar de manera proactiva momentos importantes dentro de las grabaciones, seleccionar las mejores fotografías de una biblioteca, crear automáticamente videos destacados y mostrarlos en marcos inteligentes.

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De la misma forma, la IA local puede reconocer personas, vehículos, mascotas y paquetes; emitir alertas ante actividades inusuales; generar resúmenes de eventos y permitir búsquedas mediante palabras clave dentro de las grabaciones.

Este producto también cuenta con una versión HomeAgent HA100 Pro, que incorpora una conectividad de red más rápida y un mayor rendimiento de inteligencia artificial. Esto permite ejecutar tareas de IA más exigentes, comprender mejor el contexto, crear reglas mediante comandos de voz, controlar dispositivos según cada situación y ofrecer funciones avanzadas de reconocimiento.

UGREEN también anunció el sistema MasterAgent MA100, otro núcleo de inteligencia para el hogar que incorpora la tarjeta NVIDIA Jetson Thor T5000. De acuerdo con la compañía, esto permite obtener mayor potencia de procesamiento para ejecutar modelos de mayor escala, comprender intenciones y contextos más complejos, así como coordinar múltiples dispositivos y tareas al mismo tiempo.

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La compañía presentó HomeAgent, que ofrece mayor seguridad de la información personal al procesarla sin necesidad de recurrir a la nube. Foto: Especial

Carga inalámbrica avanzada

Como parte de una de las principales categorías de productos de la compañía, la carga inalámbrica, UGREEN anunció la nueva línea MagFlow. Entre sus novedades destaca una batería externa magnética Qi2 de 25 W con sistema de enfriamiento líquido, capacidad de 10,000 mAh y un sistema diseñado para controlar la temperatura durante la carga.

Este producto incorpora CryoPulse, una microbomba que hace circular líquido refrigerante para disipar el calor generado por los principales componentes. Además, una ventana transparente permite observar el funcionamiento del sistema de refrigeración en tiempo real.

A este sistema se suma una pantalla que permite consultar información como la potencia de carga, el nivel de batería, el número de ciclos y el estado del sistema de enfriamiento.

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Otro de los productos presentados fue el UGREEN MagFlow Pro, un soporte de carga inalámbrica magnética que combina la carga Qi2 de 25 W con el sistema de enfriamiento activo CryoPulse y un ventilador que genera un sonido de apenas 15 dB. Con este accesorio es posible cargar simultáneamente un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods.

Finalmente, se presentó el UGREEN MagFlow Cargador Inalámbrico Magnético Plegable de 25 W, que ofrece carga para dos dispositivos en un diseño plegable que también puede utilizarse como soporte magnético para el teléfono. Esto lo convierte en una alternativa práctica tanto para viajes como para el escritorio o la mesa de noche.

Arribo a México

Marshall Mao, director de Ventas para Norteamérica de UGREEN, señaló que México es un mercado estratégico para la compañía desde su llegada al país en 2020.

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“Gracias al sólido crecimiento de la compañía y al reconocimiento cada vez mayor entre los consumidores, México continúa ganando relevancia dentro de la estrategia global de UGREEN”, dijo Mao.

En este contexto, la empresa anunció que la serie HomeAgent llegará a México en 2027, mientras que la línea MagFlow estará disponible en el país a partir del 19 de septiembre, a través de la tienda oficial de UGREEN y Amazon.

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