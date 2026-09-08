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La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios, adelantó que votarían a favor de la eutanasia, siempre y cuando esté muy bien regulada, garantice la voluntad individual de las personas y no se use para despresurizar el sistema de salud por la falta de medicamentos.
En rueda de prensa, celebró que se impulse una iniciativa ciudadana para garantizar la muerte digna, y confió en que no sea “congelada”. Asimismo, sostuvo que, “llegado el momento”, también impulsarán una propuesta en la materia para que se respete la voluntad individual de las y los capitalinos y evitar que se mate a diestra y siniestra.
“Tendrá que estar muy bien regulada, muy bien fundamentada para que verdaderamente sea la voluntad de una persona, y nada más que eso, lo que pueda generar este derecho a una muerte digna y está cuestión de la eutanasia. Morena es el partido de la muerte, no tiene medicamentos para surtir recetas, destruyó al IMSS y al ISSSTE, por eso debemos tener cuidado porque son capaces de matar a diestra y siniestra a quienes no puedan surtir de medicinas utilizando de forma perversa las leyes”, expuso.
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En otro tema, la coordinadora priísta se dijo a favor de una gran coalición opositora en la Ciudad de México, y lamentó que Movimiento Ciudadano esté a favor de Morena al rechazar esta alianza.
En este sentido, agradeció que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se haya abierto a la posibilidad de conformar coaliciones desde lo local, y subrayó que la capital del país será un ejemplo exitoso de una alianza entre el PRI y el PAN.
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“Le hacemos un llamado al PAN, y nos dio gusto en el PRI el anuncio del presidente nacional del PAN, Jorge Romero, de que en lo local se van a abrir espacios para formar coaliciones, la vez pasada fui muy clara y les mencioné que sin el PRI no se ganaba ninguna alcaldía en la Ciudad de México, hoy les digo: el PRI es indispensable para el triunfo, el PRI es indispensable para ganarle a Morena en el 2027”, puntualizó.
LL
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