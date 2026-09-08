Salma Hayek se siente feliz y agradecida por cumplir 60 años, la celebración incluyó un mega pastel y la publicación de un par de sensuales fotos que sus fans agradecieron con creces en redes sociales, donde cientos de cibernautas le han mandado felicitaciones y apapachos.

Salma Hayek, actriz, productora y activista mexicana, nació en Coatzacoalcos, Veracruz, con casi 40 años de carrera se ha consolidado como una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood.

A los 25 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida: dejar México y mudarse a Los Ángeles en 1991 para intentar conquistar Hollywood. En ese momento apenas hablaba inglés y su acento latino era considerado un obstáculo por la industria estadounidense; en México ya había alcanzado popularidad gracias a la telenovela "Teresa" (1989).

Su llegada a Hollywood comenzó con "Desperado", junto a Antonio Banderas, y posteriormente fundó la productora Ventanarosa, desde donde impulsó "Frida" (2002), película sobre la pintora mexicana Frida Kahlo que protagonizó y produjo. El proyecto le valió su primera y única nominación al Oscar como actriz.

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A lo largo de su trayectoria, Hayek ha buscado desafiar los estereotipos sobre México y la comunidad latina, ha participado en producciones como "Ugly Betty", "Monarca", "Como agua para chocolate" y "Eternals", además de trabajar como productora y respaldar proyectos que dan visibilidad a historias latinoamericanas.

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Su activismo también forma parte de su legado, ha denunciado públicamente el acoso que sufrió por parte de Harvey Weinstein y se ha pronunciado sobre temas relacionados con los migrantes y las deportaciones en Estados Unidos. También ha participado en iniciativas para fortalecer el cine mexicano.

En el terreno personal, Salma Hayek está casada desde 2009 con el empresario francés François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo Kering, propietario de marcas como Gucci, Balenciaga y Saint Laurent.

La pareja tiene una hija, Valentina Paloma Pinault, nacida en 2007, quien es la única hija biológica de Hayek; la actriz ha contado que en su hogar conviven tres idiomas: español, inglés y francés, y ha compartido en distintas entrevistas aspectos de su dinámica familiar.

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Salma, quien ha dicho que se siente orgullosa y cómoda luciendo sus canas y mostrando su rostro al natural, sin maquillaje, festejó sus seis décadas de vida posando en una playa y mostrando su espalda desnuda.

Salma Hayek celebra sus 60 años con esta foto. Instagram salmahayek

Instagram salmahayek.

Celebridades como Paris Hilton y Linsay Lohan elogiaron su belleza en las instantáneas que siguen siendo muy comentadas.

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