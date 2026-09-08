[Publicidad]
Salma Hayek se siente feliz y agradecida por cumplir 60 años, la celebración incluyó un mega pastel y la publicación de un par de sensuales fotos que sus fans agradecieron con creces en redes sociales, donde cientos de cibernautas le han mandado felicitaciones y apapachos.
Salma Hayek, actriz, productora y activista mexicana, nació en Coatzacoalcos, Veracruz, con casi 40 años de carrera se ha consolidado como una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood.
A los 25 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida: dejar México y mudarse a Los Ángeles en 1991 para intentar conquistar Hollywood. En ese momento apenas hablaba inglés y su acento latino era considerado un obstáculo por la industria estadounidense; en México ya había alcanzado popularidad gracias a la telenovela "Teresa" (1989).
Su llegada a Hollywood comenzó con "Desperado", junto a Antonio Banderas, y posteriormente fundó la productora Ventanarosa, desde donde impulsó "Frida" (2002), película sobre la pintora mexicana Frida Kahlo que protagonizó y produjo. El proyecto le valió su primera y única nominación al Oscar como actriz.
Lee también Salma Hayek ya es "abuela", la actriz presume tierna foto con el nuevo bebé de la familia
A lo largo de su trayectoria, Hayek ha buscado desafiar los estereotipos sobre México y la comunidad latina, ha participado en producciones como "Ugly Betty", "Monarca", "Como agua para chocolate" y "Eternals", además de trabajar como productora y respaldar proyectos que dan visibilidad a historias latinoamericanas.
[Publicidad]
Su activismo también forma parte de su legado, ha denunciado públicamente el acoso que sufrió por parte de Harvey Weinstein y se ha pronunciado sobre temas relacionados con los migrantes y las deportaciones en Estados Unidos. También ha participado en iniciativas para fortalecer el cine mexicano.
En el terreno personal, Salma Hayek está casada desde 2009 con el empresario francés François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo Kering, propietario de marcas como Gucci, Balenciaga y Saint Laurent.
La pareja tiene una hija, Valentina Paloma Pinault, nacida en 2007, quien es la única hija biológica de Hayek; la actriz ha contado que en su hogar conviven tres idiomas: español, inglés y francés, y ha compartido en distintas entrevistas aspectos de su dinámica familiar.
[Publicidad]
Salma, quien ha dicho que se siente orgullosa y cómoda luciendo sus canas y mostrando su rostro al natural, sin maquillaje, festejó sus seis décadas de vida posando en una playa y mostrando su espalda desnuda.
Celebridades como Paris Hilton y Linsay Lohan elogiaron su belleza en las instantáneas que siguen siendo muy comentadas.
rad
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Profepa clausura parcialmente granja avícola en Veracruz; operaba sin autorización ambiental
Espectáculos
"¡Vuelvan!", fans piden a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reconciliarse tras presumir fotos de su viaje familiar a Hawái
Nación
PAN lleva sus quejas sobre Morena al Parlamento Europeo; "le vamos a decir al mundo lo que está pasando en México", advierte
Metrópoli
Metro CDMX reduce 56% los robos con violencia; suma cuatro meses sin registrar casos
Showbiz
¿El Recodo tocó para las hijas de “El Chapo”? Emma Coronel lo revela y la banda responde
Noticias
A 25 años del 11-S: Nueva York destapa documentos sobre el aire tóxico de la Zona Cero
Noticias
Japón en alerta máxima: lluvias torrenciales inundan el metro de Nagoya y rompen récord histórico
Educación
México en alerta: 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas