Espectáculos | 08-09-26 | 12:30 | Actualizada | 08-09-26 | 12:33 |

se siente feliz y agradecida por cumplir 60 años, la celebración incluyó un mega pastel y la publicación de un par de sensuales fotos que sus fans agradecieron con creces en redes sociales, donde cientos de cibernautas le han mandado felicitaciones y apapachos.

Salma Hayek, actriz, productora y activista mexicana, nació en Coatzacoalcos, Veracruz, con casi 40 años de carrera se ha consolidado como una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood.

A los 25 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida: dejar México y mudarse a Los Ángeles en 1991 para intentar conquistar Hollywood. En ese momento apenas hablaba inglés y su acento latino era considerado un obstáculo por la industria estadounidense; en México ya había alcanzado popularidad gracias a la telenovela "Teresa" (1989).

Su llegada a Hollywood comenzó con "Desperado", junto a Antonio Banderas, y posteriormente fundó la productora Ventanarosa, desde donde impulsó "Frida" (2002), película sobre la pintora mexicana Frida Kahlo que protagonizó y produjo. El proyecto le valió su primera y única nominación al Oscar como actriz.

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A lo largo de su trayectoria, Hayek ha buscado desafiar los estereotipos sobre México y la comunidad latina, ha participado en producciones como "Ugly Betty", "Monarca", "Como agua para chocolate" y "Eternals", además de trabajar como productora y respaldar proyectos que dan visibilidad a historias latinoamericanas.

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Su activismo también forma parte de su legado, ha denunciado públicamente el acoso que sufrió por parte de Harvey Weinstein y se ha pronunciado sobre temas relacionados con los migrantes y las deportaciones en Estados Unidos. También ha participado en iniciativas para fortalecer el cine mexicano.

En el terreno personal, Salma Hayek está casada desde 2009 con el empresario francés François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo Kering, propietario de marcas como Gucci, Balenciaga y Saint Laurent.

La pareja tiene , nacida en 2007, quien es la única hija biológica de Hayek; la actriz ha contado que en su hogar conviven tres idiomas: español, inglés y francés, y ha compartido en distintas entrevistas aspectos de su dinámica familiar.

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Salma, quien ha dicho que se siente orgullosa y cómoda luciendo sus canas y mostrando su rostro al natural, sin maquillaje, festejó sus seis décadas de vida posando en una playa y mostrando su espalda desnuda.

Salma Hayek celebra sus 60 años con esta foto. Instagram salmahayek
Salma Hayek celebra sus 60 años con esta foto. Instagram salmahayek

Instagram salmahayek.
Instagram salmahayek.

Celebridades como Paris Hilton y Linsay Lohan elogiaron su belleza en las instantáneas que siguen siendo muy comentadas.

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