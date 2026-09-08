El diputado morenista Edén Garcés Medina propuso reformar la Ley General de Salud para imponer de cinco a ocho años de prisión por la venta de medicamentos robados del sector público.

Así como una multa de 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (117.31 pesos) vigente, es decir, alrededor de un millón 173 mil pesos.

“La situación actual que presenta el sector salud en México, es decir desabasto de medicamentos de muchísimos tipos, pero principalmente los oncológicos… (se debe, entre otras causas) al mercado negro de medicamentos, el cual se alimenta de todo aquello que es sustraído de instituciones de salud federales, hace necesario revisar el estado de los cuerpos normativos que deberían penalizar los delitos como la venta de medicamentos sustraídos de manera ilícita a instituciones del sector”, señala la iniciativa.

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Actualmente, la ley sólo sanciona la falsificación o venta de medicamentos o muestras del sector público.

La iniciativa del legislador morenista cita una investigación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que señala la gravedad del robo de medicamentos del sector público.

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“Se calcula que seis de cada 10 fármacos ofrecidos en tianguis y lugares no autorizados son robados, están caducos o son falsificados, lo que pone en peligro a casi ocho millones de personas que podrían ser víctimas de este mercado”, refiere el documento.

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También refiere que según cálculos, para el cierre de 2023 el valor del mercado de fármacos ilegales superaría los 32 mil millones de pesos, un aumento de 78% con respecto a 2019.

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Además, cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican anualmente más de 700 mil defunciones en el orbe por el consumo de este tipo de medicamentos.

em/apr