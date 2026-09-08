En un asunto no inscrito en el orden del día, el pleno de la Cámara de Diputados concedió un minuto de silencio en memoria del diputado de Morena, Zenyazen Escobar García, quien falleció el pasado 4 de septiembre de 2026.

Ocurrió al inicio de la sesión ordinaria de este martes, a petición de la diputada morenista Margarita Corro: “Solicitar un minuto de silencio por nuestro coordinador de la bancada de Veracruz, el diputado Zenyazen Escobar”.

En respuesta, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Bolaños Cacho, concedió la solicitud.

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“La junta de Coordinación Política acordó hacer un homenaje para el día de mañana en memoria de nuestro compañero Zenyazen Escobar, pero su petición esta Mesa Directiva la toma en cuenta y se otorga un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero Zenyazen Escobar, les solicito a todas y todos ponerse de pie”, expuso Cacho Cue, quien envió sus condolencias a familiares y amigos del congresista fallecido.

"Esta Cámara expresa sus más sentidas condolencias, por el sensible fallecimiento del legislador, nuestro compañero, Zenyazen Roberto Escobar García, diputado del grupo parlamentario de Morena, por el distrito electoral 16, de Córdova, Veracruz".

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"Estamos atentos al curso de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades sobre los acontecimientos del pasado 4 de septiembre en Veracruz. Reconocemos su trayectoria como docente, secretario de Educación estatal y representante del pueblo en este Congreso", concluyó.

Tras el minuto de silencio, se procedió a la glosa del segundo informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

em/apr