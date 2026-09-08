Las motos requieren de una gran habilidad y precisión al conducir, ya que una maniobra incorrecta puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente, especialmente al entrar en una curva.

Sin embargo, pocos conductores saben que el freno trasero puede convertirse en un gran aliado para su seguridad. ¿Sabes cuál es su función principal? Hoy en Autopistas te la explicamos.

¿Cuál es la función del freno trasero de una moyo?

De acuerdo con el fabricante de llantas para autos y motos Pirelli, en una frenada fuerte la mayor parte del peso se transfiere a la rueda delantera. Y en situaciones de límite, la rueda trasera incluso puede llegar a despegarse del suelo.

Aunque el freno delantero realiza la mayor parte del trabajo al detener el movimiento, el trasero también es clave porque estabiliza la moto y aumenta el control.

Así que lo correcto es usar ambos, aplicando alrededor de un 70-80% de fuerza adelante y el resto detrás.

Específicamente, ¿por qué se recomienda usar el freno trasero en las curvas? Porque reduce la velocidad de la rueda trasera, lo que permite mayor control y estabilidad en la moto.

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Ante terrenos de este tipo, ayuda a que la llanta gire con mayor facilidad.

Además, Pirelli indica que con experiencia, puedes activar el freno trasero unas décimas antes que el delantero para “pre-cargarlo” y hacer que la entrada en curva sea más estable.

¡Ojo! El uso de esta herramienta de conducción debe hacerse de manera progresiva, sobre todo cuando la moto se encuentre inclinada.

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Y finalmente, es importante mencionar que su aplicación excesiva puede afectar al equilibrio del vehículo.

Conducir una moto requiere de precisión y estabilidad. Foto: Unsplash

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¿Cómo conducir una moto de manera segura?

Si planeas conducir una moto, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, comparte una serie de recomendaciones extra para llegar a salvo a tu destino:

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Obtén tu licencia de conducir: este documento es obligatorio para circular por la vía pública.

Realiza pruebas de manejo: debido a que las motos varían en el modo de conducción y capacidad de respuesta, es clave que te tomes el tiempo de acostumbrarte a la sensación de un vehículo nuevo o desconocido, montándolo primero en un área controlada.

Verifica que tu motocicleta sea segura: antes de cada viaje, revisa la presión de las llantas y la profundidad de su banda de rodamiento, así como los frenos de mano y pie, los faros, los niveles de fluidos y que no haya fugas.

sea segura: antes de cada viaje, revisa la presión de las llantas y la profundidad de su banda de rodamiento, así como los frenos de mano y pie, los faros, los niveles de fluidos y que no haya fugas. Utiliza casco de seguridad: verifica que tu casco tenga la certificación DOT, la cual garantiza que cumple con los estándares de seguridad necesarios para proteger tu cabeza.

Maneja de manera responsable: obedece los semáforos, señales y las marcas viales; viaja con el flujo del tráfico; deja suficiente espacio entre tu moto y otros vehículos; y siempre señala y verifica si hay vehículos detrás antes de cambiar de carril.

Conoce cuál es la función del freno trasero de tu moto. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Saber usar el freno trasero puede ayudarte a pasar mejor las curvas en tu moto.

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