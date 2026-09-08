La senadora por Morena, Laura Estrada Mauro, presentó una iniciativa que establece un llamado “régimen reforzado de nacionalidad” aplicable a quienes pretendan ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y senadores.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece que si quienes aspirar a dichos cargos de elección popular, incluidos los candidatos a senadores, “si poseen o tienen atribuida otra nacionalidad, deberán renunciar expresamente a su ejercicio antes de asumir el cargo, realizar los actos jurídicos disponibles para formalizar dicha renuncia”.

Asimismo, deberán renunciar durante la candidatura y el ejercicio del cargo, abstenerse de ejercer derechos políticos derivados de otra nacionalidad, invocar protección diplomática extranjera, utilizar documentos extranjeros para ostentarse como nacionales de otro Estado o adquirir voluntariamente otra nacionalidad.

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La iniciativa de reformas a los artículos 31, 58, 82, 116 y 122 de la Constitución, establece expresamente que quienes pretendan integrar el Senado de la República deberán cumplir con ese requisito de nacionalidad.

“La presente iniciativa propone establecer un régimen constitucional reforzado que exige, para efectos del ejercicio de la función, un vínculo exclusivo de nacionalidad con el Estado mexicano para quienes pretendan ser personas titulares de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, de una Gubernatura o de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como para quienes pretendan integrar el Senado de la República”.

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La finalidad consiste en garantizar que, desde el registro de la candidatura y durante el ejercicio del encargo, quienes ocupen los cargos comprendidos ejerzan sus responsabilidades bajo un vínculo de nacionalidad inequívocamente mexicano, sin ejercer derechos políticos derivados de otra nacionalidad.

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Tampoco podrán acogerse a la protección diplomática de otro Estado, utilizar documentos extranjeros para ostentarse como nacionales de otro Estado o adquirir voluntariamente otra nacionalidad.

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“La propuesta preserva íntegramente el derecho de las mexicanas y mexicanos a poseer doble o múltiple nacionalidad. La condición reforzada se circunscribe a la decisión voluntaria de acceder a determinadas responsabilidades constitucionales vinculadas de manera directa con la conducción del Estado, la representación de las entidades federativas y el ejercicio de atribuciones soberanas en materia de política exterior, seguridad nacional y relaciones internacionales”.

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