Los resultados de PISA 2025 respaldan la ruta educativa del gobierno, basada en el trabajo docente, el aprendizaje por proyectos y la evaluación formativa como herramienta para dar seguimiento al aprovechamiento individual de los estudiantes, aseguro la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En un comunicado, sostuvo que los resultados refuerzan los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y destacó el reconocimiento de Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la resiliencia del sistema educativo mexicano.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que Schleicher felicitó a maestros, directores, estudiantes y familias por los resultados de la evaluación internacional.

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Educación en México. Foto: Archivo

Según el mensaje reseñado por la dependencia, el funcionario de la OCDE destacó una mejoría en ciencias, área central de PISA 2025, y una relativa estabilidad en lectura, en un contexto en el que otros sistemas educativos registraron retrocesos.

Schleicher explicó que el avance educativo no siempre se expresa en aumentos de puntaje, pues preservar los aprendizajes y evitar caídas también puede representar un logro.

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El director de Educación de la OCDE resaltó que entre 2015 y 2025, la cantidad de jóvenes mexicanos de 15 años elegibles para participar en PISA aumentó a un ritmo mayor que la población total de esa edad, lo que refleja la incorporación a las escuelas de sectores históricamente excluidos.

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De acuerdo con la SEP, Schleicher destacó que esa ampliación de oportunidades ocurrió sin un aumento de la brecha de aprendizaje. Aunque las desigualdades persisten, señaló que la diferencia de desempeño en México es menor que el promedio de la OCDE.

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También identificó menores niveles de segregación social que en numerosos sistemas educativos europeos, lo que favorece que jóvenes de distintos contextos económicos convivan y aprendan en las mismas escuelas.

La dependencia vinculó la ampliación del acceso con su estrategia del Bachillerato Nacional, mediante la cual el gobierno busca crear 400 mil espacios en educación media superior. Asimismo, sostuvo que su Marco Curricular Común busca que la incorporación de más jóvenes de distintos sectores se traduzca en condiciones de equidad.

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El secretario de Educación Pública. Foto Captura de pantalla

Mencionó que una proporción mayor de estudiantes mexicanos considera que sus profesores se preocupan por su aprendizaje, los ayudan a comprender y les ofrecen apoyo adicional cuando lo necesitan.

Schleicher señaló que la confianza entre maestros y alumnos contribuye a superar dificultades y mejorar las condiciones de aprendizaje. Cuando los estudiantes sienten que sus profesores los conocen y están dispuestos a acompañarlos, explicó, cuentan con mejores condiciones para fortalecer sus resultados.

Tras la transmisión del mensaje en la conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum destacó el compromiso del magisterio como una de las fortalezas del sistema educativo nacional, informó la SEP.

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El funcionario internacional también resaltó la curiosidad, la disposición para aprender y la perseverancia de los estudiantes mexicanos, así como su percepción de que asistir a la escuela tiene sentido y propósito.

Estas capacidades, planteó, tendrán mayor importancia ante el desarrollo de la inteligencia artificial. Formular preguntas pertinentes, analizar información, enfrentar problemas complejos y reconocer cuándo se necesita ayuda serán habilidades fundamentales en un entorno donde la tecnología ofrece respuestas de manera inmediata.

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La SEP sostuvo que ese planteamiento coincide con el propósito de la Nueva Escuela Mexicana de fomentar el pensamiento crítico.

Añadió que los jóvenes mexicanos se ubicaron por encima del promedio de la OCDE en habilidades para comprender problemas complejos, identificar sus componentes y desarrollar estrategias de solución, aunque no detalló el indicador ni los puntajes correspondientes.

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La dependencia defendió el papel de los maestros como agentes de transformación y el aprendizaje por proyectos como una vía para despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes.

Nueva Escuela Mexicana no revierte rezagos: ECR

La Nueva Escuela Mexicana (NEM), lejos de revertir los rezagos educativos, enfrenta una importante pérdida de aprendizajes, advirtió Educación con Rumbo (ECR), organización que dirige Paulina Amozurrutia, al exigir una revisión del modelo educativo nacional tras los resultados de PISA 2025.

“Estos resultados son una señal clara de que la educación mexicana se encuentra en deterioro y que la Nueva Escuela Mexicana, lejos de revertir los rezagos educativos, enfrenta una importante pérdida de aprendizajes. La pregunta es inevitable: ¿cuánto más tendrá que caer el aprendizaje de nuestros jóvenes para que las autoridades reconozcan que su estrategia educativa está fallando?”, expresó Amozurrutia.

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La organización destacó que México perdió 21 puntos en matemáticas y 12 en lectura entre 2018 y 2025. En la evaluación más reciente, siete de cada 10 estudiantes mexicanos quedaron por debajo del nivel básico en matemáticas y la mitad no alcanzó ese umbral en lectura y ciencias.

Ante esos resultados, esta ONG demandó recuperar la evaluación independiente, incrementar el presupuesto educativo, fortalecer la formación docente y establecer estrategias medibles para mejorar los aprendizajes.

De acuerdo con su análisis, México obtuvo 388 puntos en matemáticas, frente a los 463 del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); 408 en lectura, contra 461, y 414 en ciencias, respecto de 482. Las diferencias fueron de 75, 53 y 68 puntos, respectivamente.

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La serie histórica presentada por la organización muestra que el puntaje en lectura descendió en todas las ediciones consideradas: pasó de 423 en 2015 a 420 en 2018, 415 en 2022 y 408 en 2025.

En matemáticas, el país obtuvo 408 puntos en 2015 y 409 en 2018, antes de bajar a 395 en 2022 y 388 en la evaluación más reciente. En ciencias, registró 416, 419, 410 y 414 puntos, respectivamente.

ECR consideró que el incremento de cuatro puntos en ciencias respecto de 2022 es positivo, pero insuficiente para hablar de una mejora consolidada. En su análisis, atribuyó una contribución a ese avance al aprendizaje basado en proyectos, el enfoque STEAM y el aprendizaje basado en problemas, aunque sostuvo que es indispensable fortalecer la lectura y las matemáticas para desarrollar esas habilidades de manera sostenida.

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Patricia Ganem, coordinadora de investigación del Observatorio de la Educación, advirtió que “esta caída significa que las dificultades observadas después de la pandemia no han sido revertidas y una generación creciente de jóvenes está llegando al final de la educación básica sin las herramientas necesarias para participar exitosamente en una sociedad cada vez más compleja”.

En México participaron siete mil 843 estudiantes de 297 escuelas, indicó ECR. Explicó que la metodología de PISA permite comparar el desempeño de los jóvenes mexicanos con el de estudiantes de otros países y observar su evolución a lo largo del tiempo.

Sobre los niveles de competencia, señaló que sólo la mitad alcanzó las habilidades básicas de lectura, como identificar la idea principal de un texto, localizar información mediante criterios explícitos y reflexionar sobre su contenido y forma.

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En ciencias, únicamente la mitad logró reconocer explicaciones de fenómenos familiares y utilizar ese conocimiento para identificar si una conclusión es válida. En matemáticas, apenas tres de cada 10 pudieron interpretar cómo representar matemáticamente una situación sencilla.

La organización estimó que las distancias frente al promedio de la OCDE equivalen aproximadamente a 3.8 años de aprendizaje en matemáticas, 2.7 en lectura y 3.4 en ciencias, tomando como referencia una equivalencia de 20 puntos por año citada en su documento.

ECR sostuvo que los resultados no deben reducirse a una tabla de posiciones, pues las dificultades para comprender textos, interpretar información, resolver problemas o distinguir evidencia confiable pueden limitar las posibilidades de los jóvenes para continuar estudiando, incorporarse al trabajo y participar en la sociedad.

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Para dimensionar el desafío, citó que durante el ciclo escolar 2025-2026 había cinco millones 475 mil 142 jóvenes matriculados en educación media superior, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

También refirió evidencia longitudinal de la OCDE, basada en el seguimiento de estudiantes que participaron en PISA en Australia, Canadá, Dinamarca y Suiza, que relaciona un mejor desempeño a los 15 años con mayores oportunidades de alcanzar niveles educativos superiores y mejores resultados laborales.

Entre sus exigencias, Educación con Rumbo planteó una estrategia nacional de evaluación independiente, objetiva, periódica y pública, que permita identificar oportunamente los rezagos y medir los resultados de las políticas educativas.

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Para ello, pidió contar con organismos con autonomía técnica respecto de la autoridad educativa y garantizar información completa y accesible sobre matrícula, asistencia, aprendizaje, abandono escolar, infraestructura y evaluaciones.

Propuso un sistema que combine diagnósticos al inicio del ciclo escolar, evaluaciones formativas para dar seguimiento a los avances y pruebas estandarizadas que permitan medir aprendizajes, identificar brechas y orientar la asignación de recursos.

En materia presupuestal, reclamó incrementar la inversión pública y dirigirla a las escuelas con mayores necesidades, con criterios de eficiencia y resultados. Solicitó garantizar agua, drenaje e instalaciones que cumplan protocolos de seguridad, además de conectividad y equipos tecnológicos.

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La organización también demandó una política permanente de desarrollo profesional docente, con capacitación en metodologías de enseñanza, pensamiento crítico, herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y competencias pedagógicas, acompañada de evaluación y retroalimentación.

Sobre el modelo educativo, planteó priorizar la capacidad de analizar información, resolver problemas y tomar decisiones. Asimismo, pidió fortalecer el aprendizaje de idiomas, la relación con otras culturas, la colaboración internacional y la comprensión de los desafíos globales.

Señaló que las estrategias para mejorar ciencias, matemáticas, lectura y competencias digitales deben considerar la diversidad del alumnado, mediante enseñanza diferenciada, adecuaciones curriculares y equipos de apoyo para estudiantes con altas capacidades y para quienes requieren medidas específicas de inclusión.

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ECR también reivindicó la estrategia legal que emprendió desde 2024 para garantizar la participación de México en PISA. Según su comunicado, obtuvo una suspensión definitiva que ordenó a la SEP y a la entonces Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación realizar las gestiones necesarias para asegurar la evaluación.

La organización sostuvo que esa acción permitió contar con una medición internacional estandarizada y llamó a las autoridades a utilizar sus resultados para ajustar las políticas públicas.

“PISA ya puso los datos sobre la mesa, ahora la responsabilidad es convertirlos en decisiones y acciones concretas”, concluyó.

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“Exigimos resultados, no discursos”: UNPF

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) exigió una revisión profunda de los modelos pedagógicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al señalar que 41.8% de los estudiantes mexicanos de 15 años evaluados en PISA 2025 presentó bajo desempeño en ciencias, lectura y matemáticas simultáneamente, frente a 19.7% del promedio de la OCDE.

A través de un comunicado, sostuvo que los resultados confirman sus advertencias sobre las deficiencias de los modelos educativos vigentes y reclamó un diagnóstico transparente, mayor presupuesto, fortalecimiento de la formación docente y un plan con metas medibles para recuperar los aprendizajes.

“Los padres de familia no podemos seguir siendo espectadores de un sistema que no está formando a la generación que México necesita. Exigimos resultados, no discursos. La educación de calidad es un derecho de nuestros hijos y una responsabilidad ineludible del Estado”, expresó.

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Señaló que los modelos actuales de la SEP no responden a las necesidades reales de los estudiantes ni a las exigencias de un entorno cada vez más complejo, digital y competitivo.

De acuerdo con las cifras citadas por la organización, México obtuvo 414 puntos en ciencias, 68 por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); 408 en lectura, con una diferencia de 53 puntos, y 388 en matemáticas, 75 menos que la media de la organización.

En resolución de problemas computacionales, reportó un resultado de 453 puntos, 47 por debajo del promedio. Además, destacó que apenas 0.5% de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles de alto desempeño, identificados como 5 o 6.

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Consideró especialmente preocupante que la proporción de jóvenes con bajo desempeño en las tres áreas principales sea más del doble del promedio de la OCDE.

Advirtió que las dificultades para interpretar datos, comprender textos y resolver problemas cotidianos comprometen las posibilidades de los estudiantes para continuar su educación, acceder a empleos dignos y participar plenamente en la sociedad.

Recordó que desde 2023 y al inicio del ciclo escolar alertó sobre falta de estructura y profundidad en los contenidos esenciales, debilidades en la formación docente, mala calidad de los libros de texto e improvisación en planes y programas.

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A esos señalamientos añadió la insuficiencia de recursos y una débil articulación entre currículo, enseñanza y evaluación, factores que, a su juicio, han impedido generar los aprendizajes que requieren los estudiantes.

Sostuvo que mientras algunos sistemas educativos con economías similares lograron avances en ciencias e invirtieron en educación, México permanece estancado. También expresó preocupación por el analfabetismo, el rezago y el abandono escolar.

Ante ese panorama, exigió a las autoridades un diagnóstico honesto y transparente de los resultados, sin justificaciones ni discursos que minimicen el problema.

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Pidió que la revisión de los modelos pedagógicos privilegie la calidad de los contenidos por encima de intereses políticos o ideológicos y fortalezca tanto las competencias fundamentales como la enseñanza.

También demandó políticas concretas para reducir el bajo desempeño y advirtió que regular el uso de dispositivos digitales y plataformas sociales será insuficiente para atender la crisis educativa que identifica.

En materia de recursos, reclamó fortalecer la capacitación y el apoyo a los docentes, además de dotar a los planteles de infraestructura adecuada y digna. Cuestionó que las becas sociales no estén vinculadas a objetivos educativos y pidió un mayor presupuesto para educación.

Además, solicitó que la SEP presente un plan de mediano y largo plazo, con metas medibles y rendición de cuentas, orientado a que todos los estudiantes de escuelas públicas alcancen los niveles mínimos de aprendizaje.

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