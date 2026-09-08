Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), sostuvo el 1 de abril de 2025 que los exámenes estandarizados como PISA tienen “limitaciones muy importantes” para evaluar objetivamente el desempeño educativo, por las diferencias entre los entornos escolares.

En el comunicado publicado al iniciar la aplicación, afirmó que “los resultados son muy relativos”. Defendió las evaluaciones diagnósticas de la Nueva Escuela Mexicana para orientar políticas y fortalecer la autonomía docente, con seguimiento individual de conocimientos, habilidades socioemocionales y valores éticos.

La SEP anunció entonces la participación prevista de ocho mil estudiantes de 321 planteles públicos y privados. El ejercicio comenzó en 61 escuelas y abarcaría las 32 entidades, mediante el Ceneval.

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La evaluación contemplaba lectura, matemáticas, ciencias y habilidades digitales entre jóvenes de 15 años. Incluía secundarias, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores, urbanos y rurales.

El comunicado informó que participarían 91 países, incluidos 13 latinoamericanos. Recordó que México intervenía desde 2000 y anunció que la periodicidad pasaría de tres a cuatro años, con la siguiente aplicación en 2029.

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Los preparativos habían comenzado en octubre de 2024, con un piloto en Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.

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