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Culiacán, Sin.- En una confrontación entre civiles armados y elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en la carretera México-Nogales, a la salida norte de Culiacán, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, los cuales viajaban en una camioneta Jeep Wrangler, con reporte de robo en Estados Unidos.
Los datos que se conocen es que en el interior de la unidad, con placas del Estado de Texas, en la Unión Americana, se encontraron armas de fuego, cargadores y equipo táctico, por lo que los detenidos fueron consignados ante el Ministerio Público Federal.
Un reporte que entró al C4, se notificó que agentes federales iniciaron una persecución de los ocupantes de una camioneta, sobre la carretera federal, rumbo a la comunidad de la Campana, a la salida norte de Culiacán.
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En la persecución se originó un enfrentamiento, por lo que el personal federal solicitó respaldo, en el lugar fueron alcanzados los ocupantes del Jeep y sometidos, sin que en los enfrentamientos se registraran personas lesionadas.
Las autoridades no han dado a conocer las identidades de los dos hombres y dos mujeres que fueron detenidas, luego de que estas personas se enfrentaron a balazos con los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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