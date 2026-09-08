Culiacán, Sin- En los homicidios del síndico de Tepuche, de Culiacán, David Ramírez González y su hermano, Manuel de los mismos apellidos, no se cuenta con indicios de que hubieran sido víctimas de amenazas previas, ni se cuenta con la formalización de denuncias previas por privación de la libertad.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo señaló que las investigaciones que se tienen de ambos casos, conocidos, en horarios distintos, es que se trató de un ataque a ambas personas, por lo que se continúan con las pesquisas.

Señaló que la mañana del viernes pasado, se notificó el ingreso a un hospital de una persona de nombre, Manuel “N”, por heridas de bala, el cual fue identificado como hermano del síndico de Tepuche, el cual falleció a causa de las heridas que presentó por disparos de armas de fuego.

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La titular del Órgano Autónomo de Justicia del Estado externó que ese mismo dia, por la tarde, el cuerpo de la autoridad municipal de Tepuche, en Culiacán, David Guadalupe Ramírez González fue encontrado muerto a balazos en el patio de un inmueble, a escasas horas de que su hermano, Manuel Enrique falleciera.

Sin dar mayores detalles de ambos asesinatos violentos, indicó que se mantienen las investigaciones sobre ambos casos que se presume se encuentran relacionados, a fin de poder identificar a los responsables.

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De acuerdo a las indagatorias, el pasado viernes 4 de Septiembre, los elementos del ejército y de la Policía Municipal fueron notificados que en un inmueble que funcionó como granja, en la misma sindicatura de Tepuche, en el extremo norte de la capital del estado, se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino.

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Al llegar al lugar, identificaron a la víctima como David Guadalupe, el cual desde la madrugada de este viernes, no había sido localizado por sus familiares, luego de que su hermano fue privado de la libertad y posteriormente liberado, con heridas de bala, por lo que lo que fue llevado a un hospital donde murió.

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La victima resultó electo como sindico de Tepuche el pasado mes de abril para un periodo de tres años con este cargo municipal, presentaba varios impactos de bala, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga si este homicidio esta relacionado con el caso del hermano Manuel Enrique de 48 años de edad.

LL