La Selección Mexicana Femenil Sub-20 afrontará este martes una prueba clave en sus aspiraciones dentro de la Copa del Mundo, cuando se mida a Polonia en un encuentro que podría marcar el rumbo del Grupo. Después de dejar escapar la victoria en su presentación, el combinado dirigido por Dorival Bueno sabe que sumar de a tres se ha convertido en una necesidad para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El Tricolor llegó al torneo con altas expectativas gracias al talento de una generación que ha destacado en competencias internacionales y procesos juveniles. Sin embargo, el empate ante Benín dejó sensaciones encontradas, ya que el equipo mexicano mostró capacidad ofensiva, pero también algunas distracciones defensivas que terminaron por costarle puntos valiosos en el arranque del certamen.

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Del otro lado estará una selección polaca que debutó con victoria y que buscará aprovechar el apoyo de su afición para dar un paso importante hacia la clasificación.

Con la presión propia de un torneo mundialista y la experiencia acumulada tras su primer compromiso, México espera mostrar una versión más sólida y eficaz sobre el terreno de juego. El duelo luce fundamental para las aspiraciones nacionales y representa una oportunidad perfecta para confirmar que el equipo tiene las condiciones necesarias para competir entre las mejores selecciones de la categoría.

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