Si en tu próxima escapada a la Riviera Maya estás pensando en alojarte en un lugar que combine naturaleza, arquitectura, gastronomía, spots instagrameables y entretenimiento, el Hotel Xcaret Arte es para ti.

En Destinos te presentamos sus tarifas vigentes para que vayas haciendo tu "guardadito".

¿Cómo son los espacios del Hotel Xcaret Arte?

Dormir rodeado por la selva, despertar frente al mar Caribe, tener acceso a los parques acuáticos más famosos de México y disfrutar unas vacaciones sin preocupaciones, son las principales promesas de este hotel.

Todos sus espacios han sido diseñados con arquitectura eco-integradora, retomando elementos de la identidad mexicana para rendir homenaje a los mejores artistas de nuestro país.

En total, cuenta con 900 suites distribuidas en 6 edificios conocidos como "Casas", pero también añade rooftops, varios restaurantes, albercas panorámicas, foros y teatros. Y en espacios naturales, integra ríos, caletas, piletas y zonas con ingreso directo a la playa.

Sobre su oferta gastronómica, el Xcaret Arte permite disfrutar cerca de 10 experiencias de autor, preparadas por chefs reconocidos a nivel internacional.

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Sus restaurantes principales son Arenal (cocina mexicana), Apapacho (cocina vegana), Cayuco (cocina mediterránea), Encanta (cocina del chef Francisco Ruíz), Kibi Kibi (cocina yucateca y libanesa), Tah-Xido (cocina japonesa), Xaak (con menú de degustación), la Cantina VI.AI.PY y el buffet del Mercado de San Juan.

En el Hotel Xcaret Arte, los huéspedes conectan con el arte y la naturaleza. Foto: Instagram @hotelxcaretarte

Respecto al hospedaje, cuenta con categoría Garden Suites entre la selva, River Suites con vistas al río, Ocean View Suites con vista parcial al Mar Caribe, Ocean Front Suites con vista frontal al mar, así como suites Junior, Master y Presidencial.

Todas sus habitaciones ofrecen la modalidad All-Fun Inclusive, con alimentos y bebidas, actividades, amenidades y servicios como:

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Recorridos por senderos en la selva

Albercas infinity

Muluk Spa & Wellness

Canchas de tenis y paddle

Kayak y paddle board dentro del hotel

Gimnasios

Circuito de entrenamiento funcional en la naturaleza

Talleres de alfarería, baile, pintura y tejido

Traslado aeropuerto-hotel y viceversa

Acceso a los parques de Grupo Xcaret y su respectivo transporte

Tours en catamarán y ferry a Isla Mujeres, partiendo desde Cancún. Y también hay ferry a Cozumel desde Playa del Carmen

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¿Cuánto cuesta hospedarse en el Hotel Xcaret Arte?

El Hotel Xcaret Arte es solo para adultos de 16 años en adelante.

El costo del hospedaje depende del número de huéspedes, el tipo de suite y la temporada. Los meses de temporada alta son noviembre, diciembre, enero y julio; en cambio, los de menor afluencia son marzo, abril y mayo.

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En temporada baja, las tarifas en las habitaciones básicas comienzan en los $12,000 por noche por persona. Mientras que en temporada alta, los precios en las mismas habitaciones pueden alcanzar los $20,000 por persona; y dentro del mismo periodo, las suites de mayor categoría llegan hasta los $50,000.

Hotel Xcaret Arte integra la naturaleza en sus decoraciones. Foto: Instagram @hotelxcaretarte

¿Estarías dispuesto a pagar su hospedaje de lujo? El Hotel Xcaret Arte es para viajeros que buscan una experiencia de alto nivel, disfrutando cada peso invertido.

Dirección: Carretera Chetumal - Puerto Juárez, Kilómetro 282, Colonia Rancho Xcaret, C.P. 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo. A 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

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