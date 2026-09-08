Este 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista, una fecha dedicada a reconocer el trabajo y la lucha de aquellos profesionales que con ética buscan la verdad en la información y defienden la libertad de expresión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) define al periodista como "cualquier persona que difunda información de relevancia social, con independencia del medio de comunicación en el que se desempeñe".

Este reconocimiento, que sirve como recordatorio de los desafíos que enfrenta hoy en día esta importante labor, se estableció en 1958, durante el IV congreso de la Organización Internacional de Periodistas (OIP), en Bucarest, Rumania.

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Descubre su origen y la importancia de esta conmemoración en la sociedad. Foto: Pixabay

¿Por qué se conmemora este 8 de septiembre?

Se asignó esta fecha en honor al fallecimiento de Julius Fučík, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado en la horca en 1943 por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial en Berlín, Alemania. Fučík estudió filosofía y en 1921 se integró al Partido Comunista.

Debido a su militancia y a sus escritos publicados en contra del fascismo, fue detenido en múltiples ocasiones, por lo que decidió mantener su trabajo como redactor de manera clandestina, adoptando el seudónimo de "Doctor Horak".

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En abril de 1942, fue detenido por la Gestapo y trasladado a Berlín, luego fue llevado a la prisión de Pankrác en Praga, donde fue torturado y decapitado un año más tarde, a los 40 años. Sin embargo, desde la cárcel logró publicar su reportaje "Al pie de la horca", que narra su permanencia en la prisión.

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Fuente: Národni Muzeum

Periodismo en México: este es el panorama

De acuerdo con cifras oficiales de la plataforma Artículo 19, hasta el momento se han documentado ocho asesinatos de periodistas únicamente en 2026, siendo el último recordado el fotógrafo poblano Ricardo Zuñiga Rosas, de 35 años.

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Por su parte, según datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se han registrado al menos 19 casos documentados durante la administración de la presidenta Claudia Sheibaum, siendo los estados de Veracruz y Guerrero con mayores alarmas rojas.

Este día, sirve para reflexionar sobre el papel crucial que desempeñan los periodistas en la sociedad, invitando a la ciudadanía a unirse en el esfuerzo por proteger la libertad de expresión y la integridad de los medios de comunicación.

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