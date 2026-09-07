Tendencias | 07-09-26 | 19:57 |

La nostalgia por la década de se consolida como una de las tendencias más virales en entornos digitales, impulsada por herramientas de inteligencia artificial que permiten recrear la vestimenta, peinados y la ambientación de aquella época.

Diversos usuarios y creadores de contenido utilizan plataformas avanzadas para convertir fotografías recientes en retratos vintage caracterizados por chamarras de mezclilla, sacos con hombreras, peinados abultados y tonos neón.

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

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El paso a paso para pedir la transformación a la inteligencia artificial

Para conseguir un resultado preciso sin alterar las facciones del rostro, especialistas en tecnología aconsejan estructurar un comando (o prompt) detallado que delimite los cambios de vestuario y mantenga la identidad del usuario.

A continuación, se sintetiza el procedimiento recomendado para realizar el ajuste en la plataforma:

  • Selección de la fotografía de origen: De acuerdo con las recomendaciones de plataformas especializadas en edición digital, la imagen debe mostrar el rostro de frente o en tres cuartos, libre de lentes oscuros o accesorios que obstruyan la visibilidad.
  • Carga del archivo en la herramienta: Se adjunta la imagen elegida en la interfaz de Gemini dentro de una sesión oficial para garantizar la protección de los datos personales.
  • Redacción de la instrucción (prompt): De acuerdo con tutoriales de generación de imágenes, se debe ingresar el texto: “Transforma esta fotografía en un retrato de estudio de 1985. Mantén exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el vestuario por ropa ochentera, añade peinado con volumen y agrega textura de foto analógica”.
  • Ajuste y revisión de detalles: En caso de que la plataforma altere los rasgos físicos, de acuerdo con manuales de interacción con IA, se debe responder en el mismo chat solicitando acentuar la conservación facial y reducir las modificaciones exageradas.

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