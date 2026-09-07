La nostalgia por la década de 1980 se consolida como una de las tendencias más virales en entornos digitales, impulsada por herramientas de inteligencia artificial que permiten recrear la vestimenta, peinados y la ambientación de aquella época.

Diversos usuarios y creadores de contenido utilizan plataformas avanzadas para convertir fotografías recientes en retratos vintage caracterizados por chamarras de mezclilla, sacos con hombreras, peinados abultados y tonos neón.

Foto: Captura de pantalla en X

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El paso a paso para pedir la transformación a la inteligencia artificial

Para conseguir un resultado preciso sin alterar las facciones del rostro, especialistas en tecnología aconsejan estructurar un comando (o prompt) detallado que delimite los cambios de vestuario y mantenga la identidad del usuario.

A continuación, se sintetiza el procedimiento recomendado para realizar el ajuste en la plataforma:

Selección de la fotografía de origen: De acuerdo con las recomendaciones de plataformas especializadas en edición digital, la imagen debe mostrar el rostro de frente o en tres cuartos, libre de lentes oscuros o accesorios que obstruyan la visibilidad.

De acuerdo con las recomendaciones de plataformas especializadas en edición digital, la imagen debe mostrar el rostro de frente o en tres cuartos, libre de lentes oscuros o accesorios que obstruyan la visibilidad. Carga del archivo en la herramienta: Se adjunta la imagen elegida en la interfaz de Gemini dentro de una sesión oficial para garantizar la protección de los datos personales.

Se adjunta la imagen elegida en la interfaz de Gemini dentro de una sesión oficial para garantizar la protección de los datos personales. Redacción de la instrucción (prompt): De acuerdo con tutoriales de generación de imágenes, se debe ingresar el texto: “ Transforma esta fotografía en un retrato de estudio de 1985. Mantén exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el vestuario por ropa ochentera, añade peinado con volumen y agrega textura de foto analógica”.

De acuerdo con tutoriales de generación de imágenes, se debe ingresar el texto: “ Ajuste y revisión de detalles: En caso de que la plataforma altere los rasgos físicos, de acuerdo con manuales de interacción con IA, se debe responder en el mismo chat solicitando acentuar la conservación facial y reducir las modificaciones exageradas.

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