La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este martes su conferencia matutina en Palacio Nacional, para presentar los hechos y avances más relevantes de su gobierno, así como para responder a las preguntas de la prensa.

Sigue aquí el minuto a minuto de “La Mañanera del Pueblo” y mantente informado.

Nación 07:57 AM El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presenta avances en la Estrategia Nacional de Seguridad y los resultados del trabajo coordinado entre Semar, Defensa, SSPC, FGR, GN y Segob, así como autoridades estatales.

Nación 07:49 AM Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, presenta acciones enfocadas en atención a las causas, como las visitas casa por casa. También registra avances del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. “La seguridad es fruto de la justicia. Se impulsa el talento y los sueños de nuestras juventudes”, expresa.



Nación 07:39 AM Marcela Figueroa Franco, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta el reporte de incidencia delictiva con fecha de corte al 31 de agosto de 2026. Reporta una disminución de 53% en el promedio diario de homicidio doloso entre septiembre de 2024 a agosto de 2026.

Nación 07:36 AM Inicia la “Mañanera del Pueblo” de este martes. La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra acompañada del Gabinete de Seguridad y de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

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