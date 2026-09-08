Juan Jesús Vivas, presidente del enclave español norafricano de Ceuta, pidió en Bruselas ayuda a la Unión Europea para garantizar la "integridad territorial", tras la llegada masiva de 70 mil migrantes procedentes de Marruecos en julio pasado.

Un mes después de lo que Vivas calificó de "invasión", la situación sigue tensa.

Ceuta "es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", dijo, y añadió que pedirá una presencia permanente de Europa a través de la agencia Frontex, que asegura la vigilancia de las fronteras exteriores del bloque.

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Lo dijo antes de reunirse con dos comisarios europeos, el encargado de temas migratorios, Magnus Brunner, y la del Mediterráneo, Dubravka Suica, quienes también mantendrán un encuentro con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó el martes un portavoz de la Comisión.

Vivas acusó a Marruecos de estar detrás de la entrada masiva de personas "por acción o por omisión".

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"¿Usted cree que se pueden movilizar 80 mil personas, 90 mil personas, 100 mil personas, sin que Marruecos y las autoridades marroquíes se enteren?", se preguntó.

Gente reunida en Bab Sebta, en la frontera entre Marruecos y España, cerca del enclave español de Ceuta. (30/07/26) Foto: AP

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"Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto", añadió.

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"Y el respeto empieza por respetar nuestras fronteras, por respetar nuestra integridad territorial", insistió el dirigente.

Investigan actuación de autoridades marroquíes ante migración masiva

El lunes, un tribunal español abrió una investigación ante evidencias de que hubo una "indudable gestión favorecedora" desde Marruecos y "permisividad" de sus fuerzas de seguridad.

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Un informe policial indica que la irrupción de más de 70 mil personas no obedeció a "actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea".

Pese a ello, el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez ha insistido en que no hay "evidencias sólidas" de que Marruecos instigara la entrada masiva de migrantes en Ceuta, un territorio sobre el que el reino alauita reclama su soberanía, y que cuenta con algo más de 80 mil habitantes.

Vivas reclama asimismo a Bruselas una ayuda financiera para que esos migrantes regresen a sus países y reforzar las infraestructuras del enclave.

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Personas se manifiestan en Ceuta por paso de migrantes marroquíes a España. Foto: EFE

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En las horas siguientes a la entrada masiva, la mayor parte de los migrantes volvieron a Marruecos, pero miles de ellos se quedaron, lo que ha derivado en brotes de violencia y protestas multitudinarias de la población ceutí.

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am/mcc