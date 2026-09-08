Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó suspender de manera preventiva al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, por supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo, informaron fuentes oficiales.

La decisión fue tomada por el magistrado André Mendonça en medio de una crisis sin precedentes en el seno del Supremo por la proximidad de algunos de los jueces de la corte con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario.

Además de Rodrigues, también apartó de su cargo al jefe de Inteligencia de la Policía Federal, Leandro Almada da Costa, de acuerdo con el fallo de 33 páginas, al que tuvo acceso EFE.

}Un juez de la Corte de Brasil ordenó suspender de manera al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues Foto: O globo

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Mendonça, instructor del caso que investiga a Vorcaro y sus presuntos negocios con altas autoridades del país, consideró que existen indicios de que hubo un "monitoreo sistemático" e ilegal contra él y contra el abogado general del Estado, Jorge Messias.

Este fallo escala aún más la guerra abierta en la máxima instancia judicial del país y se produce a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de octubre.

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Crisis en Corte Suprema de Brasil

El escándalo pivota alrededor de unos comprometedores mensajes entre Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva, y el juez Alexandre de Moraes, colega de Mendonça en el Supremo.

La decisión fue tomada por el magistrado André Mendonça en medio de una crisis sin precedentes en el seno del Supremo. Foto: O Globo

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La Policía sostiene que Vorcaro pidió protección al magistrado, famoso mundialmente por llevar a prisión al exmandatario Jair Bolsonaro por golpismo, e incluso le consultó por escrito -días antes de ser arrestado- si debía abandonar el país.

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Además, De Moraes revisó un contrato millonario de prestación de servicios entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master, según los autos desclasificados por Mendonça la semana pasada.

Por otro lado, Andrei Rodrigues, así como el fiscal general, Paulo Gonet, también se han visto salpicados por el escándalo del Banco Master, al ser citados en algunos mensajes.

Además, De Moraes revisó un contrato millonario de prestación de servicios entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master Foto: O'Globo

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Sin embargo, De Moraes, disconforme con las diligencias en su contra, pidió a su vez investigar a Mendonça por presuntas irregularidades en la conducción del proceso.

El magistrado se basó en un informe de Inteligencia de la Policía Federal para solicitar la investigación contra su colega.

Ese documento, sin valor probatorio, le ha servido ahora a Mendonça de base para suspender preventivamente al director general de la institución, Andrei Rodrigues.

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"Es urgente adoptar medidas destinadas a garantizar de manera efectiva las garantías institucionales (...) ante las graves y perjudiciales consecuencias que supone mantener la elaboración de estos 'informes', preparados de forma reiterada y durante un período prolongado dentro de la Policía Federal", afirmó el juez.

Mendonça convocó este martes una sesión virtual en la Segunda Sala del Supremo para refrendar la suspensión del director de la Policía y del jefe de Inteligencia del cuerpo.

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am/mcc