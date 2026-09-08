Moscú.- El estadounidense, Donald Trump, pidió a su colega ruso, Vladímir Putin, el fin de las acciones militares y un arreglo definitivo al conflicto en Ucrania durante su actual mandato presidencial, en el marco de una conversación telefónica, según informó hoy el Kremlin.

Putin y Trump centraron su conversación de una hora en las negociaciones mantenidas el fin de semana por los emisarios de la Casa Blanca en Moscú y Kiev, explicó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

En la conversación telefónica con su par estadounidense, Putin negó que el Kremlin tenga "planes hostiles" en relación con los países europeos de la OTAN.

"Acerca de las especulaciones sobre los supuestos planes hostiles en relación con países europeos, se subrayó que a nosotros ni se nos han pasado por la cabeza planes agresivos respecto a Europa", dijo Ushakov.

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