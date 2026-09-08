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Este martes 8 de septiembre continúa la segunda semana de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre, por lo que algunos beneficiarios ya tienen programado su depósito.
La Secretaría de Bienestar mantiene la entrega de manera escalonada, según la primera letra del apellido paterno.
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¿Quién cobra la Pensión Bienestar HOY, 8 de septiembre?
De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre, este martes 8 de septiembre corresponde el depósito a las personas cuyo apellido paterno comienza con la letra G.
El recurso forma parte del pago correspondiente al quinto bimestre del año y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Por ello, no es necesario acudir a una sucursal para recibir el apoyo.
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¿Cómo quedó el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para septiembre?
La entrega de la Pensión Bienestar septiembre-octubre continuará durante el mes conforme al orden establecido por la inicial del apellido paterno, por lo que los demás días queda de la siguiente manera:
- G: miércoles 9 de septiembre.
- H, I, J y K: jueves 10 de septiembre.
- L: viernes 11 de septiembre.
- M: lunes 14 y martes 15 de septiembre.
- N, Ñ y O: jueves 17 de septiembre.
- P y Q: viernes 18 de septiembre.
- R: lunes 21 y martes 22 de septiembre.
- S: miércoles 23 de septiembre.
- T, U y V: jueves 24 de septiembre.
- W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre.
¿Cuánto dinero depositan de la Pensión Bienestar septiembre-octubre?
La cantidad que recibe cada persona depende del programa social al que pertenece. Para este bimestre septiembre-octubre 2026, los montos son:
- Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.
- Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por cada menor registrado.
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