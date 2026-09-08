Tendencias | 08-09-26 | 09:35 |

Este martes 8 de septiembre continúa la segunda semana de pagos de la septiembre-octubre, por lo que algunos beneficiarios ya tienen programado su depósito.

La Secretaría de Bienestar mantiene la entrega de manera escalonada, según la primera letra del apellido paterno.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México
Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

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¿Quién cobra la Pensión Bienestar HOY, 8 de septiembre?

De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre, este martes 8 de septiembre corresponde el depósito a las personas cuyo apellido paterno comienza con la letra G.

El recurso forma parte del pago correspondiente al quinto bimestre del año y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Por ello, no es necesario acudir a una sucursal para recibir el apoyo.

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¿Cómo quedó el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para septiembre?

La entrega de la Pensión Bienestar septiembre-octubre continuará durante el mes conforme al orden establecido por la inicial del apellido paterno, por lo que los demás días queda de la siguiente manera:

  • G: miércoles 9 de septiembre.
  • H, I, J y K: jueves 10 de septiembre.
  • L: viernes 11 de septiembre.
  • M: lunes 14 y martes 15 de septiembre.
  • N, Ñ y O: jueves 17 de septiembre.
  • P y Q: viernes 18 de septiembre.
  • R: lunes 21 y martes 22 de septiembre.
  • S: miércoles 23 de septiembre.
  • T, U y V: jueves 24 de septiembre.
  • W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre.
Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México
Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

¿Cuánto dinero depositan de la Pensión Bienestar septiembre-octubre?

La cantidad que recibe cada persona depende del programa social al que pertenece. Para este bimestre septiembre-octubre 2026, los montos son:

  • Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.
  • Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por cada menor registrado.

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