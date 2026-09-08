Culiacán, Sin.- El gobierno del estado, ofreció ajustar esta semana el programa del pago del apoyo de 400 pesos por tonelada de maíz blanco cosechado, para que los 26 mil 800 productores que cultivaron el grano, puedan alcanzar los mil 700 por tonelada, señaló el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel.

Dio a conocer que se mantiene el compromiso de acelerar la validación y los procesos de los pagos respectivos que significan un complemento a los mil 300 pesos por tonelada que reciben los hombres del campo de la federación.

En reunión con los liderazgos de productores del campo que encabezan Baltazar Valdez Armentia y Emma Aida Armenta Espinoza explicó que el pago de este incentivo de 400 pesos por tonelada de maíz cosechada, se mantiene activo en base a la validación de la documentación respetiva.

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Precisó que estos 400 pesos que aporta el estado por tonelada de grano cosechado, es un complemento de los mil 300 pesos que el gobierno federal sigue pagando a los hombres del campo para completar los mil 700 por tonelada del ciclo agrícola 2025-2026.

Bello Esquivel explicó a los líderes del sector social que los últimos acontecimientos que se registraron con cambios en el gabinete estatal, propició un leve retraso en el manejo de los recursos, pero ya se tiene programado solucionar esta semana esta situación.

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El pasado 4 de agosto, en su visita a la entidad, la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno federal, Columba Jazmín López Gutiérrez, inició la entrega de las primeras 580 tarjetas bancarias del Bienestar , en las que son depositados los estímulos y apoyos a los 26 mil 800 productores de maíz de Sinaloa.

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La funcionaria federal explicó que los pagos de estímulos federales que sumaran mil 300 pesos por tonelada, se cubrirán a todos los productores de granos, sin importar las superficies que cultivaron, en las que se levantó una cosecha de tres millones 509 mil 25 toneladas del maíz blanco.

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Señaló que en este programa, en la que se integran apoyos de tres fuentes diferentes, entre ellas del gobierno estatal, respalda a los hombres del campo que sembraron en esta entidad 348 mil 45 hectáreas, bajo un sistema de 19 mil 943 contratos.

LL