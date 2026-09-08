París.- Varios ladrones robaron el martes cuatro pinturas valiosas de Renoir en un pequeño museo de la Riviera francesa, pero abandonaron dos de ellas en su huida, dijo el alcalde local. La policía busca a los perpetradores.

Un grupo de ladrones “bien equipados” y “bien informados” entró al Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer por el jardín, dijo a los periodistas en el lugar el alcalde de la localidad, Bryan Masson.

Cortaron una valla con un cuchillo o una sierra eléctrica, entraron al museo por la planta baja y luego cortaron los clips que aseguraban los marcos de las obras de arte, dijo Masson en declaraciones difundidas por la emisora local Ici Azur.

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El sistema de alarma del museo se activó a las 5:48 de la mañana y la policía llegó cinco minutos después, dijo el alcalde. Su rápida llegada “obligó a los ladrones a huir con prisa y ayudó a limitar la magnitud del robo”, dijo el alcalde en un comunicado escrito enviado a The Associated Press (AP).

Dos de las obras robadas fueron encontradas en el jardín del museo, pero las otras dos siguen desaparecidas, según el comunicado: “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Mujer joven en el pozo”.

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Un funcionario de la policía regional confirmó el robo a la AP y la búsqueda de sospechosos, y señaló que había una investigación en curso.

El funcionario, que habló bajo anonimato porque no estaba autorizado a ser identificado públicamente según la normativa policial, no pudo confirmar el valor de las pinturas.

El museo tenía 12 obras de Renoir en total, dijo el alcalde. El museo permaneció cerrado el martes mientras avanzaba la investigación.

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Aumenta el robo de obras de arte en museos

El alcalde pidió mayores medidas de seguridad para los museos de toda Francia. “Este incidente debería servir como advertencia sobre la protección de nuestros museos, que ahora enfrentan una nueva forma de crimen organizado que apunta a obras de arte”, dijo su comunicado.

El experto en robo de arte James Ratcliffe, del Art Loss Register, dijo a la AP que los ladrones están apuntando cada vez más a artefactos valiosos, incluido el arte tradicional.

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“Lamentablemente, sin más financiación para mejorar la seguridad de los museos, es probable que veamos un aumento en el número de robos en museos que vemos. Cada vez que ocurren robos, atrae aún más atención a la percepción de estos museos como objetivos relativamente fáciles. Eso sólo puede alentar a algunos delincuentes a considerarlos como lugares sencillos de los que robar”.

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El Museo Renoir se encuentra en la última casa del pintor Pierre-Auguste Renoir, donde vivió antes de su muerte en 1919. Es la atracción turística más famosa de Cagnes-sur-Mer, situada entre Cannes y Niza en la costa mediterránea.

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