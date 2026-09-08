Armando "Hormiga" González sigue dejando huella en Grecia. El delantero mexicano firmó una actuación sobresaliente al marcar su primer doblete con el Olympiacos, convirtiéndose en una de las figuras del equipo en la victoria por (3-2) sobre el Volos New Football Club, dentro de la Copa de Grecia.

El exjugador de Chivas aprovechó la oportunidad de ser titular ante la ausencia de un compañero lesionado y respondió de la mejor manera: con goles y una destacada actuación que fue reconocida por la afición local.

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González abrió el marcador al minuto 41. Tras un tiro de esquina, Christos Filis remató dentro del área y provocó una desafortunada intervención del guardameta rival. El balón quedó suelto en el área chica y el mexicano, atento a la jugada, se anticipó a la defensa para empujarlo al fondo.

Apenas cinco minutos después del descanso, el atacante volvió a hacerse presente. Al minuto 50, atacó el área con determinación y se lanzó de palomita para conectar un remate de cabeza que superó nuevamente al arquero del Volos, ampliando la ventaja del Olympiacos.

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Tras firmar su doblete y convertirse en una de las figuras del encuentro, González fue sustituido entre aplausos por parte de los aficionados, quienes celebraron el rendimiento del mexicano y esperan que mantenga su gran momento tanto en la Copa de Grecia como en la competencia de liga.