Un reportaje elaborado por la unidad de investigación N+ expuso que la senadora con licencia enfrenta un expediente abierto por parte del U.S. Department of Justice (DOJ) por presunta asociación delictuosa.

De acuerdo con el informe periodístico, las autoridades estadounidenses negocian con la legisladora mexicana un instrumento procesal conocido en el sistema penal anglosajón como proffer agreement.

A aproximadamente un año para el arranque formal de la contienda electoral del 2027, el partido evidencio los actos anticipados de campaña. Foto: Redes Sociales @julietaramirez

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¿Qué es proffer agreement?

Sobre la naturaleza de esta figura jurídica, de acuerdo con la enciclopedia especializada del Legal Information Institute de Cornell Law School y los compendios de Thomson Reuters Practical Law señalan que se trata de un contrato escrito entre la fiscalía federal y una persona bajo investigación.

En este esquema, el individuo aporta información fehaciente a cambio de que sus declaraciones no sean utilizadas directamente en su contra durante un juicio (case-in-chief).

Las directrices de la Oficina Fiscal del Condado de San Diego y del Departamento de Justicia establecen que quien participa en estas sesiones debe ofrecer datos verídicos y abstenerse de incurrir en perjurio o en la obstrucción de la justicia.

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Tras la difusión de esta información, el escenario político en Baja California registró un fuerte impacto debido a las aspiraciones de la legisladora. En respuesta, Julieta Ramírez utilizó sus canales oficiales en la red social X para calificar los señalamientos como una "farsa" y un "episodio de guerra sucia" promovido por sus adversarios políticos en el marco de la contienda interna.

La abogada rechazó categóricamente cualquier colaboración o firma de acuerdo con las autoridades norteamericanas y afirmó que sus actividades públicas continúan en pie.

Foto: Captura de pantalla en X.

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Trayectoria y perfil político de la legisladora de Baja California

Julieta Andrea Ramírez Padilla es una abogada y política mexicana originaria de Mexicali, Baja California. Según consta en las fichas del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una maestría en Administración Pública.

Sus inicios en la función pública se dieron en el ámbito municipal, donde se desempeñó como asesora y secretaria particular de Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su periodo como alcaldesa de Mexicali.

Posteriormente, bajo las siglas del partido Movimiento Regeneración Nacional, la legisladora obtuvo una curul como diputada federal en la LXV Legislatura representando al Distrito 2 de Baja California.

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En los comicios de 2024, resultó electa para integrarse al Senado de la República. De acuerdo con los registros institucionales de la plataforma del Senado de la República de México, solicitó licencia a su escaño parlamentario en junio de 2026 con la intención declarada de buscar la candidatura de su partido a la gubernatura de su entidad natal rumbo al proceso electoral de 2027.

Julieta Ramírez Padilla

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