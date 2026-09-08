El próximo sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio que busca reforzar la cultura de prevención y preparar a la población ante una posible emergencia.

La alerta sísmica sonará a las 12:00 horas y el ejercicio tendrá diferentes hipótesis dependiendo de la región del país.

¿La alerta sísmica también llegará al celular?

Además de los altavoces de alerta sísmica que se activarán durante el simulacro, algunos teléfonos celulares podrán recibir directamente el aviso gracias a un sistema basado en la tecnología Cell Broadcast.

Este mecanismo permite enviar mensajes de manera masiva a los dispositivos que se encuentran dentro de una determinada zona. Lo que llama la atención es que no necesita conexión a internet ni datos móviles para funcionar.

A través de este sistema pueden enviarse avisos a teléfonos que utilizan redes de compañías como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes, lo que permite alertar a millones de personas en cuestión de segundos.

Conoce cómo configurar tu teléfono para recibir la nueva alerta sísmica a tu celular. Foto: Canva

Pero hay un detalle que conviene revisar antes del Segundo Simulacro Nacional, y es que la función debe estar habilitada en el dispositivo.

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Por ello, quienes quieran asegurarse de recibir este tipo de avisos durante el simulacro o ante futuros sismos, deben comprobar la configuración de su teléfono.

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¿Cómo activar la alerta sísmica en un celular Android?

En los dispositivos Android, el procedimiento puede cambiar ligeramente dependiendo del fabricante y de la versión del sistema operativo. En aquellos equipos que cuentan con esta función, es necesario ingresar a “Ajustes”.

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Después se debe seleccionar “Seguridad y emergencia” y buscar la opción “Alerta de sismo” para comprobar que se encuentre activada.

¿Cómo activar la alerta sísmica en un iPhone?

En los teléfonos iPhone, primero hay que entrar a “Configuración” y posteriormente seleccionar “Notificaciones”.

Una vez dentro, hay que desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla, donde aparecen las opciones de “Alertas gubernamentales”.

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Así funciona la alerta sísmica de Google en Android. Foto: Creada con IA

¿Cuál será la hipótesis en cada región?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el simulacro contempla distintos escenarios de sismo para poner a prueba la capacidad de respuesta en varias entidades.

La hipótesis principal contempla un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

Bajo este escenario participarán la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato.

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Sin embargo, el ejercicio no tendrá exactamente el mismo escenario en todo México. Las autoridades establecieron diferentes hipótesis sísmicas de acuerdo con cada región.

¿Qué sismo se simulará en la Zona Noroeste?

Para la Zona Noroeste, la hipótesis será un sismo de magnitud 7.1, con epicentro ubicado a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, y una profundidad de 30 kilómetros.

En esta parte del país participarán Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

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En la Zona Noreste se planteará un escenario diferente. La hipótesis contempla un sismo de magnitud 5.2, con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León, y una profundidad de 10 kilómetros.

Las entidades que participarán son Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

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¿Qué sismo se simulará en la Península de Yucatán?

Para la Península de Yucatán, el escenario establecido será un sismo de magnitud 7.0, con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche/Isla Contoy, en Quintana Roo, y una profundidad de 15 kilómetros.

En esta zona participarán Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Segundo Simulacro Nacional 2026. Foto: Especial

¿Cuál será la hipótesis para el Golfo de Tehuantepec?

En el caso del Golfo de Tehuantepec, el ejercicio tendrá como escenario un sismo de magnitud 7.6, con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, y una profundidad de 22 kilómetros. Las entidades participantes serán Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

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