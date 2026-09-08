Tatiana cuenta que, luego de los años de violencia que vivió, cuando estaba casada con Andrés Puente, sus hijos, que aún eran muy pequeños para caer en la cuenta de lo que ocurrió en su alrededor, en la actualidad, ya están enterados de la situación que su madre tuvo que enfrentar por más de una década.

La cantante y actriz regiomontana, también conocida como "la Reina de los niños" contó a "Venga la alegría" que tanto Cassandra, como Andrik, son conscientes de las vicisitudes que atravesó cuando eran menores y trataba de terminar la relación con el padre de los dos, el empresario Andrés Puentes.

De acuerdo con Tatiana, entre los tres, no existe secretos ni medias tintas; debido al gran amor y unión que existe en la familia, para ella es imprescindible que exista verdad y transparencia en el vínculo madre / hijos.

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"Ah no, ¡por supuesto!, por supuesto, somos una famllia muy muy muy unida, muy querendona, muy apapachadora, tengo una familia hermosisíma, de verdad, me siento muy bendecida", señaló.

Se dio el crédito que le corresponde por haber criado a dos jóvenes, Cassandra -de 31 años- y Andrik -de 25-, por crecer con resilencia y serenidad antes los hechos adversos que marcaron sus primeros años de vida.

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"Y, cuando te dicen ´ay, qué buenos hijos te salieron´, no, no te salieron los hiciste y, yo los hice con la ayuda de mis papás también", reconoció.

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En 2001, cuando Andrik no cumplí ni un año de nacido, Tatiana escapó de la casa que compartía con Puente para viajar a su natal Monterrey, Nuevo León -luego de 11 años de vivir bajo amenazas, insultos y maltratos físicos-, en donde fue recibida por sus progenitores.

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"Cuando tienes hijos tienes que velar por su salud, por su integridad, por su salud mental, por sus alimentos, su educación, cirugías, o sea, muchas cosas que han tenido, ahí es donde te pones los pantalones y dices ´a ver, aquí nadie me va a tirar ni tumbar, yo tengo que salir adelante por ellos, por mí y, para mi carrera también, que es para lo que nací", ahondó.

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melc