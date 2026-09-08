Cuando Vicente Fernández Jr. lanzó -encargado de la producción- el álbum tributo a don Vicente, fue cuestionado acerca de por qué los nietos del "Charro de Huentitán" no habían participado, él respondió que estaban contemplados para colaborar en el volumen 2 del homenaje, sin embargo, una de sus sobrina, Camila, ya negó que vaya a hacer parte del proyecto.

En entrevista con "Venga la alegría", la joven cantante indicó que no trabajó en el disco con que Vicente Jr. está homenajeando a su abuelo, como él señaló que ocurriría en mayo, cuando presentó el proyecto a medios, entre ellos a EL UNIVERSAL y causó extrañeza que, el único de la dinastía Fernández que participaría sería "el Potrillo", en el tema "El rey".

Ahora, Camila aclara toda duda y, si bien, no dio a conocer los motivos de su ausencia en el álbum discográfico -titulado "Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda, Volumen 2"-, envió sus mejores deseos para aquellos que participaron de él.

Lee también Quique Rangel musicaliza "Metrópolis", el clásico de Fritz Lang, en el Festival de Cine Alemán

"Yo no estoy en ese álbum, pero les deseo la mejor de las suertes y, espero que, escuchen el mío (su disco), ´Una raya más al tigre´", respondió.

Y si bien, Camila no contribuyó en esa producción, algunos artistas que cantan junto a las voces que don Vicente dejó grabadas, pues, cabe destacar que la producción no hizo uso de la Ingeligencia Artificial para que los duetos se concretaran, son la Ana Bárbara, Banda MS, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, Luis Ángel "el Flaco", Julio Preciado y Víctor García, entre otros más.

[Publicidad]

De hecho, ya está disponible el primer sencillo del "Volumen 2", se trata del tema "Cruz de olvido", en el que las voces de don Chente y Lenín Ramírez son fusionadas durante los 3:45 minutos que dura esa composición de Juan Záizar (1933 -1991).

Lee también Canciones de Alejandro Fernández que han sido utilizadas como intro de telenovelas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc