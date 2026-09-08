Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a desatar la ilusión entre sus fans después de compartir fotos juntos en su reciente viaje a Hawái junto a su hija Kailani, nacida en 2018.

Los actores anunciaron el fin de su matrimonio en marzo de 2020 tras haberse casado en 2016, en su momento explicaron que decidieron transformar su vínculo de pareja en una relación de amistad y crecimiento individual.

Ambos han tenido otras parejas desde entonces pero han priorizado su buena relación como padres de Kailani, quien actualmente tiene ocho años y quien viajó con ambos a una escapada a Hawái, famoso por sus paradisíacas playas, su cultura polinesia tradicional y sus volcanes activos.

Recientemente se les vio en una gira de medios para promocionar la cinta "Hasta el fin del mundo", la cual protagonizan como pareja, en 2015 trabajaron juntos en "A la mala, una comedia romántica donde se conocieron.

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¿Aislinn y Mauricio, una segunda oportunidad?

Luego de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieran una serie de fotos y videos de su viaje a Hawái, los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar en torno a un posible regreso.

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Comentan que ambos ya traerían puesto sus anillos de casados, que ya habrían regresado pero que supuestamente lo mantienen en secreto.

En las paradisiacas fotos ambos posan con su hija y con un grupo de amigos; Aislinn recuerda que en 2018 ya hicieron el mismo viaje, cuando su hija Kai tenía apenas cuatro meses, en aquella ocasión también viajaron con Lorenza, la hija mayor de Mauricio.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comparten foto de antes y después en Hawái.

Ante la serie de fotografías los cibernautas no se quedaron callados y opinaron al respecto:

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"Vuelvan, ámense mucho y ya no graben viajes con los Derbez". "Eso, sigan aumentando mi esquizofrenia". "Viva la vida y el amor". "Si ustedes regresan, creeré en eso de que si alguien es para ti se conocerán dos veces". "Cuando anuncien que volvieron nos hacemos los sorprendidos". "Como dijo Juan Gabriel: Lo que se ve no se pregunta", se lee.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vacacionan juntos con su hija Kailani. Instagram aislinnderbez y mauochmann

Aunque la expareja dijo en recientes entrevistas que no están juntos como pareja, la puerta la dejaron abierta, y con sus recientes publicaciones de viajes juntos, las especulaciones han aumentado en torno a que pudieran ser pareja una vez más.

Instagram aislinnderbez y mauochmann

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