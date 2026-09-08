Cuernavaca, Mor. - A fin de prevenir accidentes, durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, el Gobierno de Morelos anulará el programa de la quema de fuegos artificiales y a cambio prepara un espectáculo de iluminación. Asimismo, el Ejecutivo reforzará la estrategia de seguridad con apoyo de las fuerzas federales.

En conferencia de prensa, la gobernadora Margarita González Saravia anunció que al concluir el Grito de Independencia no habrá pirotecnia, como se acostumbraba cada año, y en su lugar, se utilizarán nuevas tecnologías para ofrecer un espectáculo de iluminación acompañado de música.

“Nuestro evento no lo vamos a usar para ir creando una costumbre diferente, pero no quiere decir que no habrá luces y música”, señaló.

Será la primera ocasión en que el Estado implemente este tipo de espectáculo y confío en que será del agrado de las familias.

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Además, la gobernadora confirmó que la cantante tapatía Majo Aguilar será la presentación estelar durante la noche del 15 de septiembre.

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Por su lado, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, pidió a los alcaldes regular la venta de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 12:00 horas del 16 de septiembre, principalmente en tiendas, supermercados, comercios y establecimientos de abarrotes.

En materia de seguridad, señaló que se trabaja con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia durante los festejos y el desfile del 16 de septiembre.

La gobernadora confirmó que la cantante tapatía Majo Aguilar será la presentación estelar durante la noche del 15 de septiembre. 08/09/2026. | Foto: Justino Miranda/ EL UNIVERSAL

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En la misma conferencia, el secretario de Seguridad Pública, José Luis Bucio Quiroz, informó que se implementará el operativo “Fiestas Patrias Morelos”, con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y los 36 municipios.

El dispositivo contempla control de accesos, videovigilancia y apoyo de las policías municipales en las principales vías de comunicación.

Desde el C5 se mantendrá un monitoreo permanente mediante 2 mil 648 cámaras de videovigilancia, con el objetivo de detectar y atender cualquier situación que represente un riesgo para la población.

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Por su parte, la Secretaría de Educación del Gobierno de Morelos informó que el 15 de septiembre habrá clases normales en las escuelas de educación básica, por lo que no se contempla un “mega puente” con motivo de las Fiestas Patrias.

En conferencia de prensa en la que se anunciaron las actividades artísticas y culturales del mes patrio, la gobernadora Margarita González Saravia señaló que, de acuerdo con el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el lunes 14 y martes 15 de septiembre las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.

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La única suspensión oficial será el miércoles 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración de la Independencia de México.

Las clases se reanudarán de manera normal el jueves 17 de septiembre en todos los centros escolares del estado.

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JACL/cr