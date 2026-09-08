Las autoridades educativas de Puebla determinaron suspender actividades durante este miércoles y jueves en 26 municipios, ello debido a pronósticos de fuertes lluvias.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informó que la suspensión actividades escolares será para municipios asentados en la Sierra Negra.

Y es que la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, alertó que las condiciones meteorológicas registrarán un temporal lluvioso que provocará fuertes precipitaciones, por lo que se emite la alerta correspondiente con la finalidad de implementar los protocolos preventivos y de atención necesarios.

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La SEP determinó que el servicio educativo continuará a distancia, con apoyo de libros de texto gratuitos, cuadernillos, tareas en casa y actividades académicas acordes con cada nivel educativo.

La comunidad escolar deberá reincorporarse el viernes 11 de septiembre.

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Estos son los municipios que suspenden clases

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

LL