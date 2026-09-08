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Las autoridades educativas de Puebla determinaron suspender actividades durante este miércoles y jueves en 26 municipios, ello debido a pronósticos de fuertes lluvias.
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informó que la suspensión actividades escolares será para municipios asentados en la Sierra Negra.
Y es que la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, alertó que las condiciones meteorológicas registrarán un temporal lluvioso que provocará fuertes precipitaciones, por lo que se emite la alerta correspondiente con la finalidad de implementar los protocolos preventivos y de atención necesarios.
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La SEP determinó que el servicio educativo continuará a distancia, con apoyo de libros de texto gratuitos, cuadernillos, tareas en casa y actividades académicas acordes con cada nivel educativo.
La comunidad escolar deberá reincorporarse el viernes 11 de septiembre.
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Estos son los municipios que suspenden clases
- Ajalpan
- Altepexi
- Atexcal
- Caltepec
- Chapulco
- Coxcatlán
- Coyomeapan
- Coyotepec
- Eloxochitlán
- Ixcaquixtla
- Juan N. Méndez
- Molcaxac
- Nicolás Bravo
- San Antonio Cañada
- San Gabriel Chilac
- San José Miahuatlán
- San Sebastián Tlacotepec
- Santiago Miahuatlán
- Tehuacán
- Tepanco de López
- Tlacotepec de Benito Juárez
- Vicente Guerrero
- Xochitlán Todos Santos
- Zapotitlán
- Zinacatepec
- Zoquitlán
LL
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