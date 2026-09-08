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Monterrey, Nuevo León. – El cateo realizado en un departamento de la colonia Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, derivó en el aseguramiento de nueve vehículos, entre ellos unidades Ferrari, Lamborghini y Rolls Royce, además de un arma de fuego, relojes, joyería y equipo electrónico, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
La diligencia fue cumplimentada por un agente del Ministerio Público especializado en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con autorización judicial y apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de elementos de corporaciones coordinadas.
El operativo se concentró en el departamento 1-A de un inmueble ubicado sobre la avenida Roberto Garza Sada, en el Sector Francés de Valle de San Ángel.
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Aseguran autos de lujo
Entre los vehículos asegurados se encuentran un
- Ferrari rojo
- Lamborghini Revuelto gris
- Lamborghini Temerario amarillo
- Lamborghini Urus azul
- Camioneta Rolls Royce Cullinan
- Aston Martin Vantage Coupé gris
- Dos camionetas Cadillac Escalade, una negra y otra blanca
- Dodge Durango blanca
La Fiscalía también reportó el hallazgo de un arma corta abastecida con siete cartuchos y una máquina contadora de dinero.
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Dentro del inmueble fueron localizados otros objetos que quedaron a disposición de la autoridad, entre ellos una computadora portátil MacBook Pro y una tableta.
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Asimismo, fue asegurada una bolsa de dama que contenía 21 relojes de pulso, un collar, un par de aretes, dos cadenas metálicas, ocho pulseras y siete anillos.
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La intervención forma parte de una carpeta de investigación que permanece activa, aunque la Fiscalía no informó sobre personas detenidas ni precisó la identidad de los propietarios del inmueble o de los bienes asegurados.
LL
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